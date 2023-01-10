Житель Среднего Урала отсудил более 260 тыс. рублей у дорожных служб из-за повреждений автомобиля Volkswagen Touareg

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Екатеринбурге горожанин подал иск в Ленинский районный суд о взыскании с ООО «Жасмин» ущерба в размере 231 тыс. 399 руб., в том числе оплата услуг представителя — 30 тыс. руб., диагностика автомобиля — 5 тыс. 142 руб., судебные издержки — 4 тыс руб., а также прочие расходы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Как стало известно, в апреле 2020 года местный житель ехал по дороге Арти — Михайловск, пока машина не попала в выбоину, после чего были получены повреждения правого переднего и заднего колес. На место аварии выехали сотрудники дорожных служб и составили акт выявленных недостатков дорожного полотна.



«Причиной ДТП послужило невыполнение дорожной организацией обязанности по надлежащему содержанию автодороги. Согласно госконтракту, заключенному между ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и ООО «Жасмин», именно на последнее юрлицо была возложена обязанность по содержанию дорожного полотна в месте ДТП», — говорится в сообщении регионального суда.



С компании в полном объеме была взыскана компенсация за причиненный ущерб, а также за судебные расходы и госпошлину. Однако представители судебных органов в два раза снизили размер возмещения на оплату услуг представителя истца.



Ответчик — ООО «Жасмин» — с указанным решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. По мнению представителя юридического лица, истец нарушил правила ПДД и в результате не смог остановиться перед выбоиной. Также отмечалось, что от ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» предписаний об устранении дорожных дефектов не поступало.



Свердловский областной суд ознакомился с материалами дела и оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений. Так, ООО «Жасмин» должно будет выплатить екатеринбуржцу компенсацию в размере 262 тыс. 054 руб.