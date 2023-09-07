В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает департамент информационной политики региона.



«Проект путепровода в районе Логиново готов, получил положительное заключение Госэкспертизы», — сказал Евгений Куйвашев.



Он также добавил, что находится в постоянном контакте с Правительством РФ и Росавтодором по вопросам улучшения этой федеральной трассы.



Евгений Куйвашев также напомнил о позитивном опыте в решении подобных задач. Так, по его словам, аналогичная проблема была на Тюменском тракте, где в течение всего одного года был построен путепровод длиной 28 м и шириной 9 м через Транссиб, движение по нему было открыто в сентябре 2023 года.