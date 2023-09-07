УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:01

В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает департамент информационной политики региона.

«Проект путепровода в районе Логиново готов, получил положительное заключение Госэкспертизы», — сказал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что находится в постоянном контакте с Правительством РФ и Росавтодором по вопросам улучшения этой федеральной трассы.

Евгений Куйвашев также напомнил о позитивном опыте в решении подобных задач. Так, по его словам, аналогичная проблема была на Тюменском тракте, где в течение всего одного года был построен путепровод длиной 28 м и шириной 9 м через Транссиб, движение по нему было открыто в сентябре 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Богданович ...

05.09.2023 Рабочие на несколько часов ограничат движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области рабочие на несколько часов введут ограничение движения ...

06.07.2021 На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган временно ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган временно ограничат движение ...

04.07.2019 На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 ...

14.05.2019 На участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган организуют реверсивное движение

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. С 22.00 14 мая до 05.00 15 мая специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (414)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18