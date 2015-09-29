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Сегодня, 13:44

Повышение транспортной доступности

В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи. Проект строительства путепровода в районе Логиново разработан и уже получил положительное заключение Госэкспертизы.

Губернатор также добавил, что находится в постоянном контакте с Правительством РФ и Росавтодором по вопросам улучшения этой федеральной трассы.

Евгений Куйвашев также напомнил о позитивном опыте в решении подобных задач. Так, по его словам, аналогичная проблема была на Тюменском тракте, где в течение всего одного года был построен путепровод длиной 28 м и шириной 9 м через Транссиб, движение по нему было открыто в сентябре 2023 года.

Губернатор также рассказал, что из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый скоростной электропоезд «Финист».

Повышение транспортной доступности

«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», – сказал Евгений Куйвашев.

Ожидается, что поезд из пяти вагонов будет курсировать каждый день. По пути следования он будет делать остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Кольцово, Первомайская. На данный момент запланировано, что «Финист» будет отправляться из Челябинска в 7.00, а возвращаться из Екатеринбурга в 18.40.

Отметим, что задачу активно развивать направления пригородного железнодорожного сообщения Евгений Куйвашев поставил несколько лет назад. Так, в 2023 году были запущены скоростные электропоезда по маршрутам Екатеринбург — Бокситы, Екатеринбург — Аэропорт Кольцово.

В 2024 году организовано движение электричек по маршрутам Екатеринбург — Карпинск, Екатеринбург — Верхотурье, Екатеринбург — Нижняя Тура, Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский. Всего на сегодняшний день пригородные поезда в Свердловской области курсируют по 13 направлениям.

Кроме того, для повышения транспортной доступности региона, которую регулярно контролирует и продвигает глава Свердловской области Евгений Куйвашев, с середины декабря 2024 года из Екатеринбурга в Омск будет запущен новый скорый пассажирский поезд «Финист». Состав будет проходить через Тюмень, а перевозчиком станет Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Новый поезд обеспечит транспортные связи между населенными пунктами трех областей: Свердловской, Тюменской и Омской. На маршруте предусмотрены остановки на о.п. Первомайская, станциях Шарташ, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, Талица, Юшала, Тугулым, Тюмень, Винзили, Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Омутинская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Мангут, Называевская, Любинская. Расстояние в 898 км состав будет проходить за 12 часов. Это самый длинный межрегиональный маршрут, на котором будет курсировать «Финист».

Скорый поезд сообщением Екатеринбург — Омск получит номер 812 и будет отправляться из уральской столицы в 6.45 местного времени. В Тюмень состав будет прибывать в 11.26 и после 15-минутной стоянки отправляться дальше. В Омск поезд будет прибывать в 19.45.

В обратном направлении скорый поезд Омск — Екатеринбург будет курсировать под номером 811. Состав будет отправляться из Омска в 10.57, прибывать в Тюмень в 16.57 на 15 минут и затем отправляться до Екатеринбурга, куда будет приезжать в 22.09.

Стоит отметить, что продажи билетов уже открыты. Их можно купить как на официальном сайте ОАО «РЖД», так и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», и в железнодорожных кассах. Подчеркнем, что при покупке билетов будут действовать все виды льгот, установленные для проезда в пассажирских поездах дальнего следования.

Добавим, что «Финист» — это российский электропоезд, соответствующий современным требованиям в области эргономики и безопасности. Состав оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне расположены комфортные кресла с USB-розетками для зарядки гаджетов. В электропоезде находится три санитарных модуля, которые для удобства пассажиров с детьми оснащены пеленальными столиками.

«Финист» также полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.

Серийное производство электропоездов «Финист» было запущено в прошлом году на предприятии «Уральские локомотивы». «Финист» стал полностью отечественным аналогом электропоездов «Ласточка».

Фото предоставлено пресс-службой СвЖД
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