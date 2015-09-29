Повышение транспортной доступности

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УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловский филиал РЖД с 15 декабря запустит новый электропоезд «Финист» из ...

Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...

В Свердловской области построят путепровод на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на ...

С 1 октября между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать ежедневный скорый поезд

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2015. С 1 октября между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать ежедневный скорый поезд, ...

В феврале 2012 года в расписании железных дорог появится поезд «Магнитогорск — Екатеринбург»

УрБК, Челябинск, 16.01.2012. С 5 февраля 2012 года в расписании железных дорог появится поезд «Магнитогорск — ...