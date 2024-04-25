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Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый скоростной электропоезд «Финист». Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает департамент информационной политики региона.

«С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — сказал Евгений Куйвашев.

Ранее Евгений Куйвашев поставил задачу активно развивать направления пригородного железнодорожного сообщения. Так, в 2023 году были запущены скоростные электропоезда по маршрутам Екатеринбург — Бокситы, Екатеринбург — Аэропорт Кольцово.

В 2024 году организовано движение электричек по маршрутам Екатеринбург — Карпинск, Екатеринбург — Верхотурье, Екатеринбург — Нижняя Тура, Екатеринбург — Ирбит — Туринск — Уральский. Всего на сегодняшний день пригородные поезда в Свердловской области курсируют по 13 направлениям.
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