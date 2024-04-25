Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области в ближайшее время начнется строительство путепровода на ...25.04.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 600 млн рублей на работу региональных общественных организаций в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 2,6 млрд руб. на работу ...21.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля принял участие в церемонии ...07.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Богданович ...22.09.2015 В Свердловской области сократят электрички по девяти направлениям
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. Свердловская железная дорога (СвЖД) из-за перехода на зимний график сократит число ...