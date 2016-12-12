РЖД с 15 декабря запустит электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...12.12.2016 РЖД отменили поезд из Челябинска в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2016. С 11 декабря 2016 года на Урале отменен поезд повышенной комфортности из Челябинска в ...21.11.2016 Электропоезд «Ласточка-Премиум» совершил поездку по маршруту Екатеринбург — Тюмень
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2016. Электропоезд «Ласточка» модификации «Премиум» (ЭС2ГП), выпущенный на заводе «Уральские ...29.09.2015 С 1 октября между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать ежедневный скорый поезд
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2015. С 1 октября между Екатеринбургом и Пермью будет курсировать ежедневный скорый поезд, ...05.04.2012 ОАО «РЖД» отменяет поезда Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь и Омск — Тюмень
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2012. С вводом нового графика движения пассажирских поездов на 2012/2013 год вместо поездов ...