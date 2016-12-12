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Вчера, 15:21

РЖД с 15 декабря запустит электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловский филиал РЖД с 15 декабря запустит новый электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск. Об этом организация сообщает в своем Телеграм-канале.

«На Свердловской железной дороге назначен новый скорый пассажирский поезд «Финист» сообщением Екатеринбург — Омск (через Тюмень). Он будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 года. Перевозчик — Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания», — говорится в сообщении.

Известно, что жители Омской, Свердловской и Тюменской областей смогут перемещаться между городами и регионами благодаря запуску нового поезда. Длина маршрута «Финиста» составляет 898 км, а длительность поездки — 12 часов.

Поезд № 812 будет уходить из уральской столицы в 6:45, прибывать в Тюмень в 11.26 — 11.41. Маршрут завершится в Омске, куда поезд прибывает в 19.45. Обратный поезд № 811 будет отбывать из Омска в 10.57. Состав придет в Тюмень в 16.57 — 17.12 и завершит маршрут в Екатеринбурге в 22.09.

Отметим, что отечественный состав оснащен системами климатического контроля в вагонах, креслами с USB-гнездами для подзарядки смартфонов, санитарными модулями со столиками для переодевания младенцев. Продажи билетов в новый электропоезд уже начались.
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