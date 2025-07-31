Свердловские власти расширяют маршрутную сеть

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Власти Свердловской области развивают маршрутную сеть между городами. В августе по поручению врио губернатора Дениса Паслера было восстановлено прямое автобусное сообщение между Качканаром и Краснотурьинском. Также в начале месяца в регионе запустили новый пригородный электропоезд Екатеринбург — Верх-Нейвинск, сообщает департамента информационной политики Среднего Урала.Денис Паслер отметил, что власти уделяют большое внимание созданию бесшовной транспортной инфраструктуры на территории Свердловской области, потому что это напрямую влияет на качество жизни свердловчан.«Теперь по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям люди смогут без пересадок добраться от Качканара до Краснотурьинска и обратно. Для обеспечения надежности выполнения перевозок они будут осуществляться по регулируемому тарифу», — сказал Денис Паслер.Он уточнил, что ранее перевозчик прекратил работу на этом направлении. Однако с 18 августа рейсы межмуниципального маршрута № 822 возобновили. Стоимость проезда составит 630 руб.Добавим, что в Краснотурьинске пассажиры смогут сделать пересадку в направлении Карпинска, Волчанска и Североуральска. Расписание на маршруте № 822 согласовано с расписанием на межмуниципальном маршруте № 650 «Краснотурьинск — Североуральск».Ранее в канун Дня железнодорожника 1 августа Денис Паслер дал старт новому пригородному электропоезду Екатеринбург — Верх-Нейвинск, а также оценил инновационный скоростной поезд «Финист», который будет курсировать между столицей Урала и Новоуральским городским округом.«Направление на Нижний Тагил — одно из самых популярных и, соответственно, самых загруженных, поэтому мы поступательно расширяем маршрутную сеть наших электропоездов. Ежедневно между столицей Среднего Урала и Верх-Нейвинском будут курсировать пять пригородных составов. Сообщение будет быстрым и удобным: время в пути составит чуть больше часа. При этом для людей будут доступны все преимущества наших уральских «Финистов»: выход в интернет на всем пути следования, комфортная температура внутри вагона, все удобства, в том числе для маломобильных граждан; для безопасности пассажиров электричка оснащена системой видеонаблюдения», — написал Денис Паслер.Ежедневно три пары (туда/обратно) скорых пригородных поездов начали курсировать со станции Екатеринбург-Пассажирский до Верх-Нейвинска. Еще две пары поездов стали отправляться со станции Шарташ в Верх-Нейвинск с четырьмя остановками: на Первомайской, Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ и Исеть. Вместимость пятивагонного состава — более 400 человек.Врио губернатора Свердловской области добавил, что в планах совместно со Свердловской железной дорогой расширять географию перевозок, обеспечивать еще больше уральцев комфортным и безопасным передвижением по области и за ее пределы.Перед отправкой поезда начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев провел экскурсию по новейшему электропоезду «Финист» с асинхронными тяговыми двигателями, выпущенному в июне.Напомним, впервые электропоезд «Финист» был презентован в 2023 году на международной промышленной выставке ИННОПРОМ и стал первой российской «Ласточкой», собранной из комплектующих полностью российского производства.Отметим, что сегодня в Свердловской области организовано 168 маршрутов, по которым курсируют 273 пригородных поезда, в том числе 40 инновационных скоростных электропоездов «Ласточка» и «Финист». Всего железнодорожные компании в 2024 году перевезли свыше 15,3 млн человек, что на 7,6% превосходит уровень 2023 года.Развитие автобусного и пригородного сообщения повышает мобильность уральцев и служит достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект предусматривает не только развитие маршрутной сети, но и обновление транспортного парка.Денис Паслер рассказывал, что в ближайшие годы в муниципалитеты Свердловской области поступят около тысячи единиц городского транспорта. Речь идет о сотнях единиц электротранспорта и автобусов, которые планируется закупить по различным программам при поддержке регионального бюджета.