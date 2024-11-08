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«Финисты» отправились по новым маршрутам

Из Екатеринбурга в середине декабря запустили скоростные электропоезда «Финист» до Челябинска и Омска (через Тюмень). Запуск новых маршрутов стал возможен благодаря совместной работе региональных властей, РЖД и СвЖД. В частности, электричка из Екатеринбурга до Челябинска через Каменск-Уральский появилась по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», — рассказал Е. Куйвашев в ходе встречи с руководителями муниципальных СМИ.

«Финист» — это новый электропоезд, полностью произведенный в России. Он способен развивать скорость до 160 км/ч и соответствует всем современным требованиям комфорта и безопасности. В вагонах имеются информационные табло, новейшая система климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также видеонаблюдение. Сидения в электричке снабжены USB-розетками. Имеются также санитарные модули с пеленальными столиками для поездок с детьми.

По маршруту Екатеринбург — Челябинск уже курсируют два таких электропоезда: с отправлением из Челябинска в 07.02 по местному времени и прибытием в Екатеринбург в 11.18, и с отправлением из Екатеринбурга в 18.25 и прибытием в Челябинск в 22.43. Остановки предусмотрены на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный завод, Шарташ, о.п. Первомайская. Время в пути — 4 часа 18 минут.

«Финисты» отправились по новым маршрутам

Маршрут Екатеринбург — Тюмень — Омск стал самым длинным из межрегиональных маршрутов, заявили в пресс-службе СвЖД. Его протяженность составляет 898 км. Обслуживает маршрут пара «Финистов» с отправлением из Екатеринбурга в 6.45, прибытием в Тюмень в 11.26, в Омск — в 19.45.

Обратно электричка отправляется в 10.57, прибывает в Тюмень в 16.57, а в Екатеринбург — в 22.09. Останавливается электропоезд на станциях о. п. Первомайская, Шарташ, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, Талица, Юшала, Тугулым, Тюмень, Винзили, Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Омутинская, Голышманово, Ишим, Маслянская, Мангут, Называевская, Любинская. Время в пути составляет 12 часов.

Курсировать по этим маршрутам «Финисты» начали 15 декабря. Билеты можно приобрести в кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и на сайте РЖД.

Добавим, что железнодорожное сообщение Свердловской области в последние годы активно развивается. В 2023 году скорые электрички запустили из Екатеринбурга до Бокситов и аэропорта Кольцово, в 2024 году — до Карпинска, Верхотурья, Нижней Туры, а также был организован маршрут Екатеринбург — Ирбит — Туринск-Уральский. Всего на данный момент в области открыто 13 пригородных направлений.

«Евгений Куйвашев поставил перед нами задачу активно развивать направления пригородного железнодорожного сообщения. Мы делаем все возможное, чтобы жителям области было удобно ездить и в областной центр, и в маленькие поселки. Только в 2024 году мы уже запустили поезда на Карпинск, Нижнюю Туру, Ирбит, добавляем пары поездов на востребованные направления», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

Ранее сообщалось, что в ноябре текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-служба СПК
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