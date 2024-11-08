«Финисты» отправились по новым маршрутам

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УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбург утром, 15 декабря, прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из ...

Электричку из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский запустят с 15 декабря 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. Скоростная электричка между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский будет ...

Повышение транспортной доступности

В Свердловской области появятся новые путепроводы и маршруты электропоездов ...

РЖД с 15 декабря запустит электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловский филиал РЖД с 15 декабря запустит новый электропоезд «Финист» из ...

Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...