В Екатеринбург прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. Скоростная электричка между Екатеринбургом и Челябинском через Каменск-Уральский будет ...19.09.2024 Повышение транспортной доступности
В Свердловской области появятся новые путепроводы и маршруты электропоездов ...18.09.2024 РЖД с 15 декабря запустит электропоезд «Финист» из Екатеринбурга в Омск
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловский филиал РЖД с 15 декабря запустит новый электропоезд «Финист» из ...18.09.2024 Между Екатеринбургом и Челябинском до конца этого года запустят скоростной электропоезд «Финист»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский в этом году запустят новый ...13.06.2024 Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр Толкачев
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Александр ...