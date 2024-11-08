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Вчера, 10:29

В Екатеринбург прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбург утром, 15 декабря, прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска. Анонсировал запуск скоростной электрички губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информационной политики.

Новый электропоезд будет ходить ежедневно. Из Челябинска он отправляется в 07.02, прибывая в Екатеринбург в 11.18. Из Екатеринбурга поезд уходит в 18:25, прибывая в Челябинск в 22.43.

«Финист» делает остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская. Оформить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев сообщил, что запуск нового поезда стал возможен благодаря совместной работе правительств Свердловской и Челябинской областей, Южно-Уральской и Свердловской железных дорог.

«Евгений Куйвашев поставил задачу — активно развивать направления пригородного железнодорожного сообщения. Мы делаем все возможное. Только в 2024 году мы уже запустили поезда на Карпинск, Нижнюю Туру, Ирбит, добавляем пары поездов на востребованные направления», — отметил А. Толкачев.
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