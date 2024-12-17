РЖД сократит закупки электричек для регионов в 1,4 раза

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«Финисты» отправились по новым маршрутам

Из Екатеринбурга запустили новые электропоезда до Омска и Челябинска ...

В Екатеринбург прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбург утром, 15 декабря, прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из ...

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» запустило в эксплуатацию 13 новых вагонов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2014. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» получило 13 новых вагонов. Контракт на ...

Летом 2011 года СвЖД уменьшит число пригородных поездов на 44 единицы

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. «В границах Свердловской железной дороги планируется перевезти пригородными поездами ...

В период летних пассажирских перевозок в 2011 году СвЖД не планирует увеличить число перевезенных пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. «В период летних пассажирских перевозок поездами ОАО «РЖД» планируется перевезти около ...