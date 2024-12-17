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Вчера, 08:58

РЖД сократит закупки электричек для регионов в 1,4 раза

УрБК, Москва, 21.02.2025. РЖД в 2025 году закупит для регионов 37 составов пригородных электропоездов. Это в 1,4 раза меньше, чем в предыдущем году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно закупочному плану, будет приобретен 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 — серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 — серии ЭС104 и ЭС105 «Финист» (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов), а также 10 новых пассажирских вагонов для пригородных поездов на локомотивной тяге.

Новые электрички отправятся по пригородным маршрутам Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского края, Башкирии и Дагестана.

Также компания планирует обновить 644 вагона пригородных поездов в ходе капремонта.

Ранее УрБК писал, что из Екатеринбурга запустили скоростные электропоезда «Финист» до Челябинска и Омска (через Тюмень). Запуск новых маршрутов стал возможен благодаря совместной работе региональных властей, РЖД и СвЖД.
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