РЖД сократит закупки электричек для регионов в 1,4 раза

Из Екатеринбурга запустили новые электропоезда до Омска и Челябинска ...16.12.2024 В Екатеринбург прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из Челябинска
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбург утром, 15 декабря, прибыл первый рейс электропоезда «Финист» из ...18.08.2014 ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» запустило в эксплуатацию 13 новых вагонов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2014. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» получило 13 новых вагонов. Контракт на ...30.05.2011 Летом 2011 года СвЖД уменьшит число пригородных поездов на 44 единицы
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. «В границах Свердловской железной дороги планируется перевезти пригородными поездами ...30.05.2011 В период летних пассажирских перевозок в 2011 году СвЖД не планирует увеличить число перевезенных пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. «В период летних пассажирских перевозок поездами ОАО «РЖД» планируется перевезти около ...