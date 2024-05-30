Отчитались ростом

18 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил депутатам регионального Законодательного собрания отчет о деятельности правительства Среднего Урала в 2023 году. После доклада парламентарии задавали главе региона вопросы на самые разные темы, начиная от места размещения полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО) «Екатеринбург-Юг» и заканчивая просьбой ветерана ВОВ засыпать яму во дворе его дома.В начале доклада Е. Куйвашев привел основные макроэкономические показатели развития Среднего Урала в 2023 году. Так, рост валового регионального продукта (ВРП) составил 7% (для сравнения: рост ВВП — 3,6%). Индекс промышленного производства вырос на 9,3%, объем отгруженной промышленной продукции — на 14,9% (3,75 трлн руб.), реальная заработная плата — на 11,1%.«Активизировалась инвестиционная деятельность. Объем привлеченных в регион капиталовложений превысил 720 млрд руб.», — отметил губернатор, добавив, что рост инвестиций в основной капитал составил 16,1% в 2023 году.Далее выступающий перешел к отдельным сферам экономики области, начав с социальной. Так, 290 тыс. родителей получили в 2023 году пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Было выдано 7,6 тыс. сертификатов на региональный материнский капитал. Количество многодетных семей в регионе в 2023 году составило 68 тыс. Около 35 тыс. таких семей получают компенсацию оплаты ЖКУ. Более 77 тыс. детей из многодетных семей были обеспечены бесплатными горячими обедами в школах. В 2024 году планируется организовать бесплатное питание и для студентов средних специальных учреждений.С 1 марта 2024 года был увеличен вдвое размер доплат за классное руководство для учителей в небольших муниципалитетах (до 10 тыс. руб.). Ежемесячные выплаты врачам в малых городах выросли до 50 тыс. руб. В 2023 году в Свердловской области были смонтированы 29 ФАПов и три здания общеврачебных практик.«В Академическом районе Екатеринбурга заработает новая поликлиника. А к 2025 году рассчитываем построить еще восемь капитальных объектов здравоохранения в разных городах области», — сказал Е. Куйвашев.В Свердловской области достигнута стопроцентная доступность детских садов (217 тыс. детей ходят в ДОУ). В 2023 году было отремонтировано 20 школ, введено в эксплуатацию — шесть. Также было отремонтировано 27 культурных учреждений, построено три дома культуры, пять модельных библиотек и два виртуальных концертных зала.Далее глава региона перешел к достижениям в реальном секторе экономики. «За год в Свердловской области запущено 32 новых промышленных производства, что позволило создать почти 2,5 тыс. рабочих мест», — отметил он. Из федерального бюджета свердловская промышленность получила более 12 млрд руб. 32 предприятия воспользовались «Промышленной ипотекой», шесть организаций получили льготные займы от Фонда технологического развития промышленности на сумму 200 млн руб.«По ряду показателей мы уже входим в первую пятерку регионов России. Наиболее важные для нас — количество созданных передовых производственных технологий и количество выданных патентов. Можно сказать, что каждая 20-я российская производственная технология разрабатывается у нас области», — подчеркнул Е. Куйвашев.Отдельно губернатор отметил уникальные достижения свердловских предприятий в области импортонезависимости. К примеру, «Уральские локомотивы» запустили в серийное производство полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист», а Белоярская атомная электростанция (БАЭС) первая в мире внедрила технологию работы на ядерных отходах.Следующим пунктом повестки стал АПК. Так, в 2023 году в сельских территориях отремонтировано 18 домов культуры, построено 18 ФАПов, закуплено 25 школьных автобусов, проложено более 86 км газовых сетей. Объем госдотаций АПК превысил 6 млрд руб.«По производству овощей, мяса, молока, яиц Свердловская область прочно удерживает позиции в первой десятке российских регионов», — резюмировал докладчик.В завершающей части отчета прозвучали данные из сферы строительства и ЖКХ. Отдельно Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области вопрос с обманутыми дольщиками закрыт полностью. Жилищные условия улучшили почти 155 тыс. семей. Из аварийного жилья были расселены 22 тыс. человек.В 2023 году в области было благоустроено 617 дворов и 260 общественных пространств. Работы по капремонтам были проведены в 1 тыс. домов, заменены 383 лифта.«Сегодня в регионе реализуется 46 концессионных соглашений с объемом инвестиций порядка 60 млрд руб. За несколько лет создано и реконструировано более 96 объектов инфраструктуры, построено и модернизировано более 40 километров инженерных сетей», — рассказал глава области.Несмотря на то, что по регламенту время на общение с докладчиком не предусматривалось, Е. Куйвашев все же ответил на все вопросы, которых было больше десятка. Так, Вячеслав Вегнер задал вопрос, планируется ли расширение социальной инфраструктуры в Заречном, после того как там закончится строительство нового реакторного блока БАЭС, и появятся ли рабочие места. Губернатор ответил, что данный вопрос правительство области прорабатывает с «Росатомом».Олег Гордеев задал вопрос о переносе будущего Южного мусорного полигона из-под Сысерти. Е. Куйвашев объяснил, что площадка, где его собираются строить, находится в 13 км от ближайшего населенного пункта, поэтому объективно опасности ни для кого не представляет. Тем не менее, где бы правительство ни разместило полигон, всегда найдутся недовольные, но сроки поджимают: ресурс Северного полигона скоро закончится. Поэтому строить Южный полигон придется в любом случае.Далее были и масштабные вопросы (к примеру, про организацию детского загородного отдыха), и точечные. Так, Владимир Радаев попросил обратить внимание на просьбу 100-летнего свердловчанина, ветерана Великой Отечественной войны, отремонтировать дорогу у него во дворе дома и назвал конкретный адрес. Глава региона дал помощнику поручение зафиксировать информацию.Депутаты сильно выбились из графика заседания, однако Евгений Куйвашев ответил всем, кто изъявлял желание задать ему вопрос.