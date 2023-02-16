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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели рабочую встречу, посвященную развитию региона. Напомним, что председатель кабмина прибыл на Средний Урал для участия в выставке ИННОПРОМ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

«В первую очередь хочу поблагодарить за организацию ИННОПРОМа, за соорганизацию с Минпромторгом, с нашими коллегами из Беларуси, все проходит на очень высоком уровне — я слышу отзывы от наших коллег: от премьер-министра Казахстана, премьер-министра Беларуси. В первую очередь на сегодняшний день и Екатеринбург, и область развиваются очень поступательно», — цитирует М. Мишустина департамент информационной политики Свердловской области.

Е. Куйвашев рассказал, что валовой региональный продукт в 2022 году вырос на 5%, превысив 3 трлн руб. За год начали работать 60 значимых для социально-экономического развития объектов, включая 19 промышленных производств. Благодаря этому были созданы почти 1,5 тыс. рабочих мест, из которых 800 — в промышленном комплексе. Инвестиции в основной капитал выросли на 11%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

«У нас построено 27 модульных ФАПов и два здания общей врачебной практики, 56 больниц, поликлиник и амбулаторий было отремонтировано. Благодаря федеральной поддержке мы в этом году смогли приступить к строительству восьми медучреждений — это семь поликлиник и одна амбулатория в разных городах региона. По всем объектам контракты заключены», — сообщил Е. Куйвашев.

За текущий год будут отремонтированы 23 школы. Из федерального бюджета на эти работы направлено около 1,5 млрд руб. В прошлом году на Среднем Урале было построено семь школ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

М. Мишустин обратил внимание на то, как в регионе используются разные инструменты получения финансирования. В том числе — опережающее финансирование и привлечение инфраструктурных кредитов. Е. Куйвашев заверил, что все они применяются, а также прорабатываются все варианты финансирования, включая концессионные соглашения и заявки на выделение средств из Фонда национального благосостояния.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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