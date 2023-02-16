Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал уральские разработки премьер-министрам России, Белоруссии и Казахстана в ходе ИННОПРОМа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...