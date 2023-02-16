Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудили перспективы развития региона

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил председателю правительства ...Вчера, 13:46 Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на ИННОПРОМ в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в ...Вчера, 09:42 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман ...16.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили развитие финансовой сферы региона
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Банка России Эльвира ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...