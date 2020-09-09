Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил ключевые показатели социально-экономического развития региона

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о достижении регионом лидирующих позиций по ключевым социально-экономическим показателям за 2022 год. По традиции подведение итогов минувшего года прошло на заседании областного правительства.



«По ключевым показателям социально-экономического развития Свердловская область сохраняет место в первой десятке регионов России. По ряду направлений есть заметный рост. Но самое главное — нам удалось сохранить социальную стабильность, поддержать наших граждан, создать условия для роста их доходов», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.



К началу 2023 года уровень безработицы в регионе составил 0,78%, а к 25 мая он снизился до 0,74%. Уже построено почти 3 млн кв. м. жилья, а по итогам 2022 года обеспеченность жильем оценивается в 29 кв. м. на человека.



Агропромышленный комплекс получил 4,5 млрд руб. поддержки, из которых 78% — из областной казны. В итоге был поставлен десятилетний рекорд по урожаю зерна. Объем производства продукции сельского хозяйства оценивается в 127,3 млрд руб. По производству молока, яиц и картофеля Свердловская область входит в топ-10 по России.



На 11,5% — до 541,7 млрд руб. — вырос уровень инвестиций в основной капитал относительно 2021 года в сопоставимых ценах. Объем отгруженной промышленной продукции вырос на 7%, до 3,6 трлн руб.



Сфера общественного питания поднялась на 38,6% относительно 2021 года в сопоставимых ценах. Розничный товарооборот составил 107,6% к уровню 2021 года в действующих ценах — 1,3 трлн руб.



Доходы консолидированного бюджета Среднего Урала в 2022 году выросли на 23,3 млрд руб., составив 450,9 млрд руб.