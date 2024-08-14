От стабильности к позитиву

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruAA- и улучшило прогноз со «стабильного» до «позитивного», сообщает региональный департамент информполитики. Эксперты высоко оценили бюджетную, экономическую и социальную политику губернатора Евгения Куйвашева и его команды.По словам аналитиков «Эксперт РА», улучшение прогноза обусловлено положительной динамикой по ряду показателей за 2024 год. В том числе — высоким уровнем сбалансированности бюджета и низкой долговой нагрузкой, а также умеренно сильным уровнем экономического развития, комфортным климатом для инвестиций, развитым рынком труда и умеренным уровнем развития демографии.«Повышение прогноза — это высокая оценка экономического и финансового развития нашего региона в целом. Такие показатели напрямую влияют на инвестиционную привлекательность Среднего Урала, а также фиксируют положительные итоги исполнения регионального бюджета», — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.Ранее в ходе прямой линии со свердловчанами губернатор Евгений Куйвашев отметил, что область никогда не занимает средств больше, чем имеет, а все привлеченное финансирование идет на развитие экономики, в том числе, на крупные проекты по развитию инфраструктуры.«За счет привлечения кредитов мы строим большие инфраструктурные объекты и спокойно эти кредиты отдаем», — сказал тогда Евгений Куйвашев.Отметим, что Министерство финансов РФ признало Свердловскую область регионом с высокой долговой устойчивостью. По данным аналитиков «Эксперт РА», долг области за год снизился на 14,3%. Долговая нагрузка оценивается как низкая, что положительно характеризует регион. Также позитивное влияние на оценку оказало то, что расходы на обслуживание региональных долговых обязательств составили всего 0,7% от налоговых и неналоговых доходов (ННД).Положительные изменения были отмечены экспертами и в экономике региона. В частности, объем валового регионального продукта (ВРП) за год вырос до 4,4 трлн руб. (+3,5% к 2023 году в сопоставимых ценах). ВРП на душу населения поднялся до почти 1,1 млн руб. (около +12% год к году в действующих ценах). Промышленное производство увеличилось на 3,5% за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За этот же период объем розничной торговли увеличился на 6,6%. Рост показали также объемы платных услуг населению (+9,1%) и объем строительства (+11,5%). Доходы населения увеличились на 20% за год, достигнув отметки в 65 тыс. руб. Однако некоторое давление на оценку оказывают социальные риски, вызванные сосредоточением значительной части производства в моногородах.Инвестиционный климат был оценен аналитиками положительно как комфортный и умеренно благоприятный. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 13,8% в действующих ценах по отношению к 2023 году. Однако невысокий уровень отношения объема инвестиций в основной капитал к ВРП (17,5%) оказывает давление на оценку. Наибольшее количество вложений пришлось на обрабатывающий сектор и сектор транспортировки и хранения. Эксперты также положительно оценили влияние на привлечение инвестиций действующих в области четырех территорий опережающего развития, ОЭЗ «Титановая долина» и ряда индустриальных парков.В положительном ключе на прогноз по кредитному рейтингу повлияло также наличие в регионе развитого рынка труда и умеренный уровень демографического развития. Свердловская область обладает высокой численностью населения (4 млн 208 тыс. 700 человек на 1 января 2025 года), несмотря на небольшое снижение численности на фоне естественной убыли (-0,3% за год). Кроме того, в регионе зафиксирована рекордно низкая безработица: ее уровень за год снизился на 0,2 п. п., составив 2,2%. Несмотря на развитый рынок труда, эксперты отмечают ограниченность его ресурсов, подчеркивая, что дефицит кадров остается серьезной проблемой для экономического развития региона.Еще один положительный фактор, повлиявший на оценку — высокая сбалансированность регионального бюджета. Объем доходов за 2024 год составил, по предварительным данным, 471 млрд руб., а расходов — 462,9 млрд руб.Основную часть доходов составили ННД (91,4%), которые за год подросли на 7,9%. В их числе, в связи с ростом зарплат и выплатой дивидендов, выросли НДФЛ (+23,8%). Увеличение поступлений налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения (+25,7%), показывает рост числа налогоплательщиков и их доходов. Введение новых объектов и изменение остаточной стоимости недвижимости (+8,7%) повысили поступления от налога на имущество организаций. Важно отметить, что доля крупнейшего налогоплательщика в налоговых доходах составляет всего 2,2%, а на долю десяти крупнейших приходится 13,6%. Эксперты отмечают, что такая диверсифицированная налоговая база также положительно сказывается на результатах оценки.Что касается расходной части, то ее гибкость аналитики характеризуют как умеренно высокую, поскольку доля капитальных расходов составила лишь 7,5% от общих расходов за год. Большая часть расходов (64,5%) пришлась на социальную сферу. Расходы на образование, здравоохранение и социальную политику выросли по отношению к прошлому году на 21 млрд руб., 15,5 млрд руб. и 9,8 млрд руб. соответственно. Это произошло, главным образом, благодаря повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Отметим, что завершение программы переселения из аварийного жилья позволило сократить расходы на ЖКХ на 4,9 млрд руб. По итогам года бюджет был выполнен с профицитом в размере 8,1 млрд руб. (1,9% от ННД).Аналитики агентства «Эксперт РА» констатировали, что, устанавливая положительный прогноз по кредитному рейтингу, они ожидают дальнейшего роста бюджетных и экономических показателей региона и предполагают возможность повышения кредитного рейтинга Свердловской области на горизонте 12 месяцев.