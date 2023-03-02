«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruAA-

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на отметке ruAA-. Об этом сообщается на сайте организации.



За I квартал 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года объем инвестиций в регионе вырос на 5,4% в сопоставимых ценах, наибольший их объем пришелся на обрабатывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, транспортировку и хранение. По итогам 2023 года в регионе ожидается рост инвестиций в основной капитал до 592,6 млрд. руб., что составит 103,4% в сопоставимых ценах от уровня 2022 года.



Также эксперты отмечают, что Свердловская область имеет высокую бюджетную автономию: в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов (далее — ННД) в доходах регионального бюджета составила 81,9%, что на 0,5 п. п. выше уровня 2021 года в связи с ростом ННД на 4,4% при росте объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 0,1%.



За первое полугодие 2023 года ННД выросли на 25,6% к аналогичному периоду 2022 года, наибольший рост наблюдался по налогу на прибыль организаций (+ 46,4%) и налогу на имущество организаций (+ 23,7%). Межбюджетные трансферты за первое полугодие текущего года выросли в 1,8 раза, что обусловлено увеличением поступлений по всем видам межбюджетных трансфертов. По итогам 2023 года в регионе ожидается рост ННД на 1,3%.



За первое полугодие 2023 года расходы бюджета увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В структуре расходов наибольший рост в абсолютном выражении сложился по расходам на социальную политику (+ 3,6 млрд руб.), образование (+ 4,5 млрд руб.) и национальную экономику (+ 3,6 млрд руб.). По итогам 2023 года регион ожидает снижение расходов бюджета на 0,4%. Исполнение бюджета в 2023 году планируется с дефицитом в размере 19,6 млрд руб., или 6,3% ННД.



На 1 января 2023 долг региона составил 106,4 млрд руб., что на 7,0% выше, чем на 01 января 2022. Он состоял на 53,8% из бюджетных кредитов и на 46,2% из облигационных займов. Долговая нагрузка (без учета ИБК) сложилась на уровне 32,8%.



По итогам 2023 года ожидается рост долга на 14% за счет привлечения ИБК, бюджетного кредита на опережающее финансирование, а также банковских кредитов и облигационных займов на финансирование дефицита бюджета, в результате чего долговая нагрузка (без учета ИБК и бюджетного кредита на опережающее финансирование) вырастет до 34,5%.