«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruAA

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на отметке ruAA-. Об этом сообщается на сайте организации.
Эксперты отмечают высокую бюджетную автономию региона: в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов областной казны составила 81,9%, что на 0,5 п. п. превышает уровень 2021 года.
Долговая нагрузка на 1 января оценивается положительно: совокупный объем долгового портфеля вырос на 7%, до 106,4 млрд руб., а долговая нагрузка снизилась на 1,2 п. п., составив 32,8% налоговых и неналоговых доходов.
«По итогам 2023 года ожидается рост долга до 121,4 млрд рублей в связи с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита (5,5 млрд руб.), банковского кредита (3,5 млрд руб.) и выпуском облигаций (20,0 млрд руб.) на финансирование дефицита бюджета. В результате доля бюджетных кредитов в структуре долга снизится до 50,5%, облигационных займов вырастет до 46,8%, а доля банковских кредитов составит 2,9%», — говорится в сообщении.
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