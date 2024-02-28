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Свердловские депутаты приняли отчет об исполнении облбюджета в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В ходе очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области, прошедшего 18 июня, депутаты рассмотрели и одобрили законопроект «Об исполнении областного бюджета в 2023 году». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«По итогам 2023 года большинство ключевых социально-экономических показателей выросли и смогли компенсировать падение 2022 года. Регион продемонстрировал рост по всем доходным источникам, бюджет был исполнен с профицитом», — подчеркнул министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Фактические доходы казны составили 448,5 млрд руб. (112,5% от утвержденного годового прогноза), что на 75,7 млрд руб., или на 20,3%, больше уровня 2022 года. Безвозмездные поступления достигли 49,5 млрд руб. (102,1% от прогноза).

На социальную сферу в 2023 году было направлено 63,7% от общего объема расходной части бюджета, или 253,2 млрд руб. В целом расходы исполнены в сумме 397,4 млрд руб., что на 22 млрд руб. больше показателя 2022 года.

Открыл сегодня заседание свердловского Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев, выступивший с отчетом о деятельности правительства области в 2023 году. Глава региона озвучил основные макроэкономические показатели экономики Среднего Урала (ВРП, индекс промышленного производства, уровень зарплат), а также описал положение дел в каждой из отраслей экономики области. К примеру, Евгений Куйвашев подчеркнул, что в регионе решена проблема обманутых дольщиков, все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах, и назвал некоторые уникальные достижения свердловских предприятий (блок № 5 БАЭС и другие).
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