Свердловские депутаты приняли отчет об исполнении облбюджета в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Доходная часть бюджета Свердловской области в 2023 году составила 448,5 млрд руб., что ...14.06.2022 Из бюджета Свердловской области на социальную сферу в I квартале было направлено 57 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Правительством Свердловской области было принято постановление об исполнении ...24.05.2022 Доходы свердловского бюджета в I квартале составили 73,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрели отчет регионального минфина об ...19.05.2022 Свердловское правительство одобрило отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Правительство Свердловской области одобрило отчет об исполнении регионального бюджета ...06.06.2017 Свердловские депутаты приняли отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли отчет об исполнении ...