Валовой региональный продукт Свердловской области увеличился на 7% по итогам 2023 года

С учетом ротации кадров и ухода сотрудников на пенсию промышленным предприятиям Среднего Урала ежегодно требуется около ...26.10.2023 Власти Свердловской области спрогнозировали рост ВРП в 2024 году на уровне 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Министерство экономического развития Свердловской области, благодаря наращиванию ...01.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил ключевые показатели социально-экономического развития региона
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о достижении регионом ...14.09.2022 ВРП Свердловской области по итогам года может сократиться на 5,4%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. Валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области по итогам 2022 года (в ...16.11.2021 Свердловский губернатор прогнозирует рост ВРП региона в 2021 году на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе своего выступления ...