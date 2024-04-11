Валовой региональный продукт Свердловской области увеличился на 7% по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Рост валового регионального продукта Свердловской области в 2023 году был вдвое выше среднего показателя по РФ и составил 7%. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, подводя итоги социально-экономического развития региона.



«В целом регион завершил прошлый год с хорошими показателями по всем ключевым направлениям. Валовой региональный продукт Свердловской области увеличился на 7%, что вдвое выше среднероссийских темпов и превосходит динамику за последние несколько лет», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.



По словам первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, по итогам прошлого года Свердловская область сохранила позиции в первой десятке регионов России по всем ключевым социально-экономическим направлениям.



Так, объем отгруженной промышленной продукции составил 3,7 трлн руб., что на 15% выше уровня 2022 года. Индекс промышленного производства, опережая среднероссийские значения, составил 109,3% к уровню 2022 года. В Свердловской области было запущено 32 новых промышленных производства, создано и модернизировано порядка 2,5 тыс. рабочих мест.



На поддержку аграрного сектора региона в виде субсидий в 2023 году было направлено порядка 5,3 млрд руб., из них свыше 70% — из областного бюджета. В целом объем продукции сельского хозяйства составил 114,4 млрд руб. В 2023 году в Свердловской области было построено свыше 3,2 млн кв. м. жилья. Уровень обеспеченности жителей региона жильем увеличился с 29 кв. м. в 2022 году до 29,8 кв. м. в 2023 году.