Житель Алапаевска заплатит каршеринговой компании более 700 тыс. рублей за нарушение договора аренды

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...24.04.2024 В Свердловской области владелец поврежденного рогами коровы автомобиля Toyota Land Cruiser получит свыше 80 тыс. рублей компенсации
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Жители деревни Коптело-Шамары Шалинского городского округа за нарушение правил ...03.04.2019 В Богдановиче велосипедист отсудил более 120 тыс. рублей у водителя автомобиля, виновного в ДТП
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2019. В Богдановиче велосипедист отсудил у водителя автомобиля, виновного в произошедшем ДТП, ...26.03.2019 Управляющая компания Екатеринбурга заплатит более 60 тыс. рублей за упавший на автомобиль шифер
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2019. В Екатеринбурге ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» заплатит 61 тыс. руб. за упавший ...29.11.2018 Житель Екатеринбурга через суд взыскал с компании «БНП» более 1,5 млн рублей за неудачную реконструкцию дома
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Житель Екатеринбурга в судебном порядке взыскал с ООО «БНП» более 1,5 млн руб. за ...