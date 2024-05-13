Житель Алапаевска заплатит каршеринговой компании более 700 тыс. рублей за нарушение договора аренды

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Житель Алапаевска заплатит каршеринговой компании более 700 тыс. руб. за нарушение договора аренды и повреждение автомобиля, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.



Согласно материалам дела, житель Алапаевска взял в аренду автомобиль Volkswagen Polo в ООО «Каршеринг Руссия», но оплату услуг так и не произвел.



Не дождавшись погашения долга, а также компенсации ущерба, причиненного автомобилю в результате ДТП, и оплаты за штрафстоянку, ООО «Каршеринг Руссия» обратилось в Алапаевский городской суд с требованием взыскать с ответчика-арендатора ущерб, причиненный автомобилю в результате ДТП (677 тыс. руб.), задолженность по арендной плате (6 тыс. 860 руб.), штраф (4 тыс. руб.), неустойку (41 тыс. 290 руб.) и судебные расходы на оплату госпошлины (10 тыс. 500 руб.).



Алапаевский городской суд удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика в полном объеме ущерб, задолженность по аренде, штраф, судебные расходы и неустойку в размере 3 тыс. руб. Общая сумма платежа составила 700 тыс. руб.



Ответчик, не согласившись с заключением горсуда, подал жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебное решение.