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Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Свердловский областной суд обязал студента из Екатеринбурга заплатить штраф в размере 130 тыс. руб. за передачу каршеринговой машины третьему лицу. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В апреле 2024 года студент вуза Константин Ж. через сервис «Делимобиль» арендовал «Фольцваген Поло». Юноша решил передать автомобиль человеку без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения, нарушив условия договора аренды. Пьяного водителя поймали сотрудники ГИБДД. Мужчину привлекли к административной ответственности, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Владелец транспортного средства ПАО «Каршеринг Руссия» потребовал с Константина 255 тыс. руб., из которых 220 тыс. руб. — штраф за нарушение договора аренды, 55 тыс. руб. — плата за штрафстоянку.

Он просил каршеринговую компанию снизить штраф, утверждая, что не имеет собственного дохода, но сервис аренды автомобилей отказал ему. После подачи иска в Ленинский районный суд города Екатеринбурга истцу было отказано в удовлетворении требований. Однако апелляционная инстанция сочла штраф несоразмерным последствиям нарушения и снизила его размер до 130 тыс. руб.
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