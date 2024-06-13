Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Житель Алапаевска заплатит каршеринговой компании более 700 тыс. руб. за нарушение ...10.04.2023 Суд в Екатеринбурге обязал банк ВТБ заплатить 15 тыс. рублей штрафа за ошибку менеджера при внесении денег клиента на счет
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По решению суда банк ВТБ заплатит штраф в размере 15,6 тыс. руб. за ошибку менеджера ...21.11.2019 Суд обязал компанию «Автореал» выплатить 661 тыс. рублей за продажу автомобиля с дефектами в Ревде
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Свердловский областной суд отменил решение Ревдинского городского суда, который ранее ...11.12.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию ...09.09.2013 Автовладелец из Екатеринбурга отсудил у ремонтной мастерской почти 300 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2013. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования автовладельца, взыскав с ...