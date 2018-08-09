Судебные приставы конфисковали автомобиль Toyota RAV4 у жительницы Сухого Лога из-за нетрезвого вождения без прав

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Сухоложское районное отделение ГУФССП России поступил документ о конфискации в доход государства автомобиля гражданки, повторно севшей за руль в состоянии опьянения, не имевшей водительских прав.



Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, женщина дважды управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз она была лишена водительских прав на 1 год и 6 месяцев. Однако она повторно села за руль, и ее остановили сотрудники ГИБДД.



Правонарушительница был признана виновной в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ. У нее изъяли автомобиль, чтобы в дальнейшем передать в доход государства.