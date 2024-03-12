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В Белоярском районе вынесли приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на учет 46 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Белоярском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Камышево. Женщина признана виновной в совершении преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что она в период с сентября 2023 года по май 2024 года поставила на фиктивный учет по месту пребывания в РФ 46 иностранных граждан. Также женщина предоставляла в многофункциональные центры заполненные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб. Женщина была взята под стражу в зале суда.
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