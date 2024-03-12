В Белоярском районе вынесли приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на учет 46 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ...04.12.2018 Житель Екатеринбурга приговорен к 6 месяцам лишения свободы за фиктивную регистрацию 22 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. 4 декабря 2018 года вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя ...04.03.2015 В Белоярском районе местная жительница осуждена за фиктивную регистрацию мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2015. Мировой судья судебного участка № 1 Заречного судебного района Свердловской области ...26.02.2015 Жительница Екатеринбурга оштрафована за незаконную постановку на учет более 100 иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. Суд Екатеринбурга приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. руб. за незаконную ...07.08.2014 Житель Алапаевска осужден на 1 год лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2014. Мировой судья судебного участка № 1 Алапаевского судебного района Свердловской области ...