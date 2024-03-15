Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 1,2 млн рублей за фиктивную постановку на учет 1 тыс. 369 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Житель Екатеринбурге предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет по месту ...29.04.2019 Жителя Екатеринбурга осудили за фиктивную постановку на учет 401 иностранца
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю Владимиру Волкову за фиктивную ...08.06.2016 Житель Екатеринбурга осужден за фиктивную постановку на учет 44 иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2016. Мировой судья судебного участка № 4 Чкаловского судебного района Екатеринбурга вынес ...22.01.2015 Житель Нижнего Тагила приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2015. Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила ...24.10.2014 Житель Екатеринбурга оштрафован на 100 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. Мировой судья судебного участка № 3 Кировского района Екатеринбурга вынес приговор по ...