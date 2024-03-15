Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 1,2 млн рублей за фиктивную постановку на учет 1 тыс. 369 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга признал местного жителя 1987 года рождения виновным в фиктивной постановке на учет 1 тыс. 369 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установил суд, осужденный с января 2022 по январь 2024 года предоставлял в многофункциональные центры (МФЦ) заполненные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан, понимая, что жить они по адресу регистрации не будут.



Суд признал екатеринбуржца виновным по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и приговорил к штрафу в размере 1,2 млн руб. Также суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденного в пользу государства необоснованный доход в размере 1,3 млн руб.