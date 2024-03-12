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Вчера, 12:41

Жителя Екатеринбурга будут судить за фиктивную регистрацию почти 1,4 тыс. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Житель Екатеринбурге предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан. Всего мужчина осуществил постановку на учет 1 тыс. 369 человек, сообщает прокуратура Свердловской области.

Так, следствием установлено, что в период с января 2022 по январь 2024 года мужчина фиктивно осуществлял постановку на учет иностранцев, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии.

Подозреваемому утвержден обвинительный приговор в соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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