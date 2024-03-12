Жителя Екатеринбурга будут судить за фиктивную регистрацию почти 1,4 тыс. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ...29.04.2019 Жителя Екатеринбурга осудили за фиктивную постановку на учет 401 иностранца
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю Владимиру Волкову за фиктивную ...14.12.2017 Жителя Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет пяти иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Дмитрия Беллавина, ...07.12.2017 В Невьянске местный житель обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Невьянске местный житель Али Джавадов обвиняется в фиктивной постановке на ...26.02.2015 Жительница Екатеринбурга оштрафована за незаконную постановку на учет более 100 иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. Суд Екатеринбурга приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. руб. за незаконную ...