В Свердловской области будут судить женщину, фиктивно зарегистрировавшую в своей квартире 5 иностранцев за старые доски

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Сегодня Краснотурьинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая фиктивно поставила на учет в своей квартире пятерых иностранных граждан, сообщает объединенная пресс-служба областных судов.



По версии следствия, в августе 2024 года женщина заметила на улице Мира ремонтирующийся дом и старые доски возле него, и захотела их забрать.



«Она обратилась к рабочему — гражданину республики Узбекистан, с просьбой забрать их для личных нужд. Мужчина согласился, но взамен попросил помочь с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан в квартире женщины», — говорится в сообщении суда.



В собственности у женщины находится половина квартиры, именно там она зарегистрировала пятерых иностранцев. При этом женщина была уверена, что проживать они там не будут.



В итоге жительницу Краснотурьинска обвиняют по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Ей может грозить штраф или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.