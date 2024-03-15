В Свердловской области будут судить женщину, фиктивно зарегистрировавшую в своей квартире 5 иностранцев за старые доски

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Житель Екатеринбурге предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет по месту ...15.04.2020 Суд оштрафовал екатеринбуржца на 200 тыс. руб. за фиктивную регистрацию 111 иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2020. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю по делу о фиктивной ...17.12.2018 Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов. Об ...21.06.2018 Жительницу Первоуральска будут судить за фиктивную прописку иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В Первоуральске в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ...01.06.2018 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в фиктивной прописке почти 1,5 тыс. иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...