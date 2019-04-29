Екатеринбуржца оштрафовали за фиктивную постановку на учет 3,7 тыс. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судебное заседание установило, что в период с июля 2022 по июнь 2023 года мужчина поставил на фиктивный учет по месту пребывания 3 тыс. 669 иностранных граждан.



По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн руб. в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.