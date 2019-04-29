Екатеринбуржца оштрафовали за фиктивную постановку на учет 3,7 тыс. иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю Владимиру Волкову за фиктивную ...04.12.2018 Житель Екатеринбурга приговорен к 6 месяцам лишения свободы за фиктивную регистрацию 22 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. 4 декабря 2018 года вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя ...26.02.2015 Жительница Екатеринбурга оштрафована за незаконную постановку на учет более 100 иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. Суд Екатеринбурга приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. руб. за незаконную ...25.11.2014 Жительница Невьянска оштрафована за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2014. Жительница Невьянска Холи Файлитдинова осуждена за фиктивную постановку на учет ...24.10.2014 Житель Екатеринбурга оштрафован на 100 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2014. Мировой судья судебного участка № 3 Кировского района Екатеринбурга вынес приговор по ...