Приставы арестовали автомобиль Maserati свердловчанки из-за долга в 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль женщины, задолжавшей торговому ...01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...26.11.2021 У жительницы Екатеринбурга приставы дважды арестовали BMW Х6 за долги на сумму более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали BMW Х6 местной жительницы в соответствии с ...22.10.2021 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Toyota Corolla за кредитный долг на 507 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla у местного ...18.02.2020 Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 за долг в 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. Судебные приставы-исполнители арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 ...