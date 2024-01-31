Приставы арестовали автомобиль Maserati свердловчанки из-за долга в 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Судебные приставы арестовали у жительницы Свердловской области автомобиль Maserati. Как сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России, женщина накопила долги по имущественному налогу в размере более 700 тыс. руб.



Приставы выяснили, что у свердловчанки имеется в собственности автомобиль. Она скрывала место нахождения транспорта, утверждая, что машина находится в другом городе. Судебные приставы нашли авто и наложили на него арест.