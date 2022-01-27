В Екатеринбурге каршеринговые автомобили «Делимобиль» паркуются на тротуарах

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В Екатеринбурге автомобили компании «Делимобиль» используют для экстремальных гонок

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге каршеринговые автомобили начали использовать для заездов на ...

ГИБДД утратила контроль над дорожной обстановкой?

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