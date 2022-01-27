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В Екатеринбурге каршеринговые автомобили «Делимобиль» паркуются на тротуарах

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Екатеринбурге водители продолжают парковаться на тротуарах в центре города. Среди нарушителей замечены каршеринговые автомобили компании «Делимобиль». Об этом сообщают екатеринбургские СМИ.

В Екатеринбурге каршеринговые автомобили «Делимобиль» паркуются на тротуарах

Парковка в пешеходных зонах в историческом центре города является давней проблемой Екатеринбурга. Водителей не останавливают штрафы и возможность принудительной эвакуации автомобиля. Как отмечают наблюдатели, в последние годы эта мера применяется относительно редко, что формирует у водителей ощущение безнаказанности при нарушении правил дорожного движения.

Подобное поведение становится распространенными и среди пользователей сервиса каршеринга, в том числе наиболее распространенного в Екатеринбурге сервиса «Делимобиль». Это происходит несмотря на то, что правилами «Делимобиля» предусмотрен штраф за парковку в неположенном месте, который может составлять до 3 тыс. руб.

В Екатеринбурге каршеринговые автомобили «Делимобиль» паркуются на тротуарах

Отметим, что штрафами за неправильную парковку и эвакуацией автомобилей в городе занимается служба квартальных. Соответствующие полномочия они получили в 2023 году, ранее штрафами занималось только ГИБДД. В том же году в полтора раза были подняты тарифы на эвакуацию (до 2 тыс. 776 руб. для легковых авто).
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