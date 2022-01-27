В Екатеринбурге каршеринговые автомобили «Делимобиль» паркуются на тротуарах

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Сотрудники Госавтоинспекции столицы Среднего Урала эвакуировали 12 автомобилей, ...21.08.2018 В Екатеринбурге автомобили компании «Делимобиль» используют для экстремальных гонок
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге каршеринговые автомобили начали использовать для заездов на ...24.04.2017 ГИБДД утратила контроль над дорожной обстановкой?
В Екатеринбурге водители регулярно и безнаказанно нарушают ПДД ...22.07.2013 В Екатеринбурге в течение прошлой недели эвакуировано около 800 неправильно припаркованных автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2013. В Екатеринбурге в течение прошлой недели эвакуировали на штрафстоянки 786 автомобилей, ...16.02.2012 ЕМУП «Автостоянка» планирует заняться принудительной эвакуацией машин на всей территории Екатеринбурга
УрБК, Москва, 16.02.2012. Сотрудники ЕМУП «Автостоянка» при участии ГИБДД в ближайшее время планируют распространить ...