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На Среднем Урале в 2023 году длительность использования российских приложений каршеринга выросла на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На Среднем Урале в 2023 году выросла на 25% длительность использования российских приложений каршеринга, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Аудитория пользователей каршеринга увеличилась на 5%. Наибольший прирост (20%) обеспечили среднеуральцы возраста 56+, а среди пользователей 46-55 лет интересующихся сервисом стало больше на 7%.

Около 45% пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет.

Мужчин, обращающихся к сервису, подавляющее большинство — 72%. Однако именно женская аудитория обеспечила основной прирост (почти 10%) интернет-трафика таких приложений в прошлом году.

Аналитики «МегаФона» также подтверждают увеличение времени пребывания жителей региона на сервисах каршеринга — среднедневной показатель с начала текущего года вырос на 6%.

По количеству времени, проведенного на порталах аренды автомобилей в 2023 году, Свердловская область заняла первое место в УрФО.

Чаще всего жители региона интересуются арендой автомобилей в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.
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