На Среднем Урале в 2023 году длительность использования российских приложений каршеринга выросла на 25%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Потребление интернет-трафика в отечественных сервисах для видеоконференций в ...11.01.2024 В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...23.11.2023 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему ...26.10.2023 Свердловская область заняла 5-е место по использованию цифровой sim-карты
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Свердловская область заняла 5-е место среди регионов России по использованию eSIM. ...04.05.2023 В Екатеринбурге спрос на электросамокаты вырос в два раза
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Екатеринбурге с начала сезона проката спрос на аренду электросамокатов вырос в два ...