Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу пришли аналитики сотового оператора Yota на основе обезличенных данных абонентов.



Согласно исследованию, чаще других маркетплейсы посещает молодежь, на чью долю приходится 34% трафика в этой категории. Среди абонентов в возрасте от 36 до 45 лет доля завсегдатаев маркетплейсов составляет 28%, среди людей в возрасте от 46 до 55 лет — 17%.



При этом среди посетителей маркетплейсов доля людей в возрасте старше 56 лет выросла на 15%. Также аналитики отмечают, что среди клиентов маркетплейсов доля мужчин составляет 55%, на их долю приходится 52% трафика.



Необходимо добавить, что аналитики оператора «МегаФон» также подтвердили рост интереса к маркетплейсам. По их данным, в I квартале 2024 года объем трафика на такие сайты в Свердловской области вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.