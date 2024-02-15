Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...31.01.2024 В 2023 году свердловчане предпочитали отечественные сервисы для видеоконференций
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Потребление интернет-трафика в отечественных сервисах для видеоконференций в ...23.11.2023 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему ...24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...08.12.2021 «МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего ...