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Мобильный оператор Yota присоединился к меморандуму ФАС России о противодействии спам-звонкам

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Компания Yota присоединилась к меморандуму о противодействии голосовому спаму. Оператор ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 года спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн sms-сообщений, сообщает пресс-служба «МегаФона» на Урале.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 году. В июне прошлого года ФАС совместно с ведущими операторами запустила сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и sms-сообщений. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 года спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 млн нежелательных вызовов и свыше 4,7 млн sms-сообщений», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Защита от спама доступна всем абонентам Yota бесплатно, нежелательные вызовы и sms ограничиваются автоматически. Система учитывает признаки, характерные для спам-вызовов и сообщений. Критерии выявления регулярно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.

Напомним, что в октябре прошлого года два крупных российских оператора — «МегаФон» и Yota — приняли решение полностью объединить торговые сети. По замыслу авторов проекта, такой ход позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.
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