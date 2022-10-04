Мобильный оператор Yota присоединился к меморандуму ФАС России о противодействии спам-звонкам

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УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...

«МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов. Специальные ...

Yota вышла на рынок мобильной связи Свердловской области

УрБК, Москва, 05.08.2015. Компания Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех ...

ОАО «МегаФон» заблокировало миллиард спам-сообщений

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ОАО «МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров

УрБК, Москва, 05.11.2013. С 5 ноября 2013 года «МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть оператора с ...