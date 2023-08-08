С начала года число блокируемых «МегаФоном» спам-звонков и sms увеличилось на 40%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Компания Yota присоединилась к меморандуму о противодействии голосовому спаму. Оператор ...02.09.2021 «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. «МегаФон» запускает бесплатный анти-спам сервис для своих абонентов. Специальные ...25.07.2014 ОАО «МегаФон»: у уральских абонентов резко выросла востребованность междугородних звонков
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Компания «МегаФон» фиксирует резкий рост востребованности междугородних звонков у ...09.12.2013 За месяц ОАО «МегаФон» заблокировало 240 млн спам-сообщений в адрес абонентов
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2013. Спустя месяц после начала полной блокировки смс-сообщений, приходящих в сеть оператора ...14.05.2009 Компания «МегаФон» начала предоставлять услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить себя от нежелательных звонков
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. Компания «МегаФон» запустила услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить ...