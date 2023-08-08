С начала года число блокируемых «МегаФоном» спам-звонков и sms увеличилось на 40%

УрБК, Москва, 10.08.2023. С начала лета в спам-фильтр компании «МегаФон» попало более 65 млн звонков от спамеров и свыше 209 млн нежелательных sms. При этом в целом по году больше всего спама пришлось на март этого года.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, защита от нежелательных коммуникаций происходит в автоматическом режиме, и она бесплатна для абонентов.



Благодаря повышению точности аналитических алгоритмов, число выявляемых и блокируемых звонков и смс в июле увеличилось на 40% относительно начала года.



«Кроме того, антиспам-сервисы защищают абонентов и от телефонного мошенничества. Программа выявляет нежелательные номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2021 году крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия с ФАС для борьбы с навязчивой рекламой без согласия абонентов. Так, в июне прошлого года был запущен сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков: сообщить о поступившей голосовой или sms-рекламе можно через форму на сайте операторов или на портале ведомства. Недавно к меморандуму ФАС присоединилась Yota — в июле компания уже заблокировала свыше 10 млн попыток токсичных коммуникаций.