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Сегодня, 11:09

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) открылась ретроспективная выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже». Это первая экспозиция работ русского художника-эмигранта на Урале.

«Жизнь Константина Кузнецова достойна киноленты. И я поражаюсь мастерству сотрудников ЕМИИ находить удивительные проекты — горожан и гостей города ждет невероятная выставка. Она стала еще одним ярким событием в палитре летнего культурного сезона, который традиционно проходит в Екатеринбурге», — отметил на открытии выставки начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Масштабная экспозиция, организованная совместно с Фондом содействия сохранению творческого наследия Константина Кузнецова и собравшая в одном пространстве 85 произведений живописи и графики, охватывает три десятилетия жизни человека с поистине удивительной судьбой.

«Мы очень горды представить одновременно красивый и удивительный проект. У этого художника уникальная история. Это не только жизнь человека на гигантском социальном разломе, каким стала история нашей страны на рубеже XIX-XX веков. Но это еще и история тотального увлечения импрессионизмом. И история возвращения имени в Россию», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Константин Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино Нижегородской губернии в состоятельной купеческой семье. Юноша всерьез увлекся живописью и в 1896 году поступил в художественную студию Фернана Кормона в Париже. Впоследствии Кузнецов был принят в престижный Салон Национального общества изящных искусств, ежегодно участвовал в Салоне Независимых и Осеннем салоне. Его картины экспонировались на отечественных и зарубежных выставках наряду с произведениями Василия Кандинского, Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Ларионова, Анри Матисса, Мориса Дени, Пьера Боннара.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Куратор выставки научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева отметила, что за 30 лет своей творческой деятельности Константин Кузнецов сумел создать собственный стиль в искусстве. Русский импрессионист, прославившийся в Париже, стал своеобразным мостиком между Россией и Францией, между старым импрессионизмом и последователями Клода Моне.

«Поскольку имя художника пока не столь известно российскому зрителю, мы решили не только представить его произведения, но и познакомить с его личностью. Поэтому экспозиция построена по хронологическому принципу: внутри каждого периода есть разные тематические блоки, которые знакомят с разными периодами творчества Кузнецова», — рассказала Алана Гогичаева.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Она также добавила, что на сегодняшний день работы русского импрессиониста выставляются в музеях мирового уровня: Музее Орсе и Музее Карнавале в Париже, Музее изящных искусств Понт-Авена, Музее Эжена Будена в Онфлёре, Музее изящных искусств Кемпера, Художественном музее Гааги, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. В 2021 и 2022 годах первые монографические выставки мастера прошли в Государственной Третьяковской галерее и Нижегородском государственном художественном музее. Теперь с обширным собранием его работ могут познакомиться и жители уральского региона.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Важной частью организации проекта стали подготовка и реставрация более десятка произведений живописи и графики, среди которых портрет семьи художника в порту Созон. Последний раз эта картина выставлялась в музее Понт-Авена в 1987 году.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

До недавних пор Константин Кузнецов был известен в России как признанный автор полотен с городскими пейзажами Парижа и его окрестностей, морскими видами острова Бель-Иль, обширными панорамами Бретани и Нормандии. Посетители ЕМИИ первыми познакомятся с разделом символических работ художника, в числе которых графические произведения и крупноформатная живопись, например, полотно «На берегу воды», экспонировавшееся на Салоне Независимых в 1908 году.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

До наших дней работы Константина Кузнецова дошли почти нетронутыми: при жизни он отклонял сотрудничество с продавцами. Это обстоятельство способствовало сохранению произведений в виде единой коллекции. Более 100 лет наследие Кузнецова хранилось в его мастерской на рю Буассонад и передавалось из поколения в поколение потомками художника. Картины были случайно обнаружены в результате архивных и искусствоведческих изысканий российских специалистов, заинтересовавшихся творчеством этого оригинального мастера.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Константина Кузнецова ведет свою работу с 2015 года. В течение нескольких лет сотрудники фонда создали обширную информационную базу о мастере: были установлены места его жизни и работы, атрибутированы произведения, обработана вся имеющаяся устная и письменная информация.

В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

Выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» будет представлена в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 до 13 октября 2024 года.
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