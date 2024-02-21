В Екатеринбурге покажут русский импрессионизм

В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) открылась ретроспективная выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже». Это первая экспозиция работ русского художника-эмигранта на Урале.«Жизнь Константина Кузнецова достойна киноленты. И я поражаюсь мастерству сотрудников ЕМИИ находить удивительные проекты — горожан и гостей города ждет невероятная выставка. Она стала еще одним ярким событием в палитре летнего культурного сезона, который традиционно проходит в Екатеринбурге», — отметил на открытии выставки начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.Масштабная экспозиция, организованная совместно с Фондом содействия сохранению творческого наследия Константина Кузнецова и собравшая в одном пространстве 85 произведений живописи и графики, охватывает три десятилетия жизни человека с поистине удивительной судьбой.«Мы очень горды представить одновременно красивый и удивительный проект. У этого художника уникальная история. Это не только жизнь человека на гигантском социальном разломе, каким стала история нашей страны на рубеже XIX-XX веков. Но это еще и история тотального увлечения импрессионизмом. И история возвращения имени в Россию», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.Константин Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино Нижегородской губернии в состоятельной купеческой семье. Юноша всерьез увлекся живописью и в 1896 году поступил в художественную студию Фернана Кормона в Париже. Впоследствии Кузнецов был принят в престижный Салон Национального общества изящных искусств, ежегодно участвовал в Салоне Независимых и Осеннем салоне. Его картины экспонировались на отечественных и зарубежных выставках наряду с произведениями Василия Кандинского, Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Ларионова, Анри Матисса, Мориса Дени, Пьера Боннара.Куратор выставки научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева отметила, что за 30 лет своей творческой деятельности Константин Кузнецов сумел создать собственный стиль в искусстве. Русский импрессионист, прославившийся в Париже, стал своеобразным мостиком между Россией и Францией, между старым импрессионизмом и последователями Клода Моне.«Поскольку имя художника пока не столь известно российскому зрителю, мы решили не только представить его произведения, но и познакомить с его личностью. Поэтому экспозиция построена по хронологическому принципу: внутри каждого периода есть разные тематические блоки, которые знакомят с разными периодами творчества Кузнецова», — рассказала Алана Гогичаева.Она также добавила, что на сегодняшний день работы русского импрессиониста выставляются в музеях мирового уровня: Музее Орсе и Музее Карнавале в Париже, Музее изящных искусств Понт-Авена, Музее Эжена Будена в Онфлёре, Музее изящных искусств Кемпера, Художественном музее Гааги, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее. В 2021 и 2022 годах первые монографические выставки мастера прошли в Государственной Третьяковской галерее и Нижегородском государственном художественном музее. Теперь с обширным собранием его работ могут познакомиться и жители уральского региона.Важной частью организации проекта стали подготовка и реставрация более десятка произведений живописи и графики, среди которых портрет семьи художника в порту Созон. Последний раз эта картина выставлялась в музее Понт-Авена в 1987 году.До недавних пор Константин Кузнецов был известен в России как признанный автор полотен с городскими пейзажами Парижа и его окрестностей, морскими видами острова Бель-Иль, обширными панорамами Бретани и Нормандии. Посетители ЕМИИ первыми познакомятся с разделом символических работ художника, в числе которых графические произведения и крупноформатная живопись, например, полотно «На берегу воды», экспонировавшееся на Салоне Независимых в 1908 году.До наших дней работы Константина Кузнецова дошли почти нетронутыми: при жизни он отклонял сотрудничество с продавцами. Это обстоятельство способствовало сохранению произведений в виде единой коллекции. Более 100 лет наследие Кузнецова хранилось в его мастерской на рю Буассонад и передавалось из поколения в поколение потомками художника. Картины были случайно обнаружены в результате архивных и искусствоведческих изысканий российских специалистов, заинтересовавшихся творчеством этого оригинального мастера.Фонд содействия сохранению творческого наследия художника Константина Кузнецова ведет свою работу с 2015 года. В течение нескольких лет сотрудники фонда создали обширную информационную базу о мастере: были установлены места его жизни и работы, атрибутированы произведения, обработана вся имеющаяся устная и письменная информация.Выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» будет представлена в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 до 13 октября 2024 года.