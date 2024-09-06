Наивно, прекрасно, абстрактно…

Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) подготовил культурно-развлекательную программу и приглашает жителей и гостей города в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, посетить три площадки: главное здание музея на улице Воеводина, 5, культурный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музей наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.Абстракционизм и образы
В главном здании ЕМИИ открылась
выставка «Абстракционизм в фотографии». Этот фотопроект продолжает традицию ежегодного сотрудничества Музея изобразительных искусств и московского Центра визуальной культуры B?ton. Выставка предлагает познакомиться с малоизученным феноменом, зародившимся в среде советского андеграунда, — экспериментальной и абстрактной арт-фотографией.
Всего в экспозиции представлено более 50 работ шести фотографов Свердловска и Ленинграда: Валентина Самарина, Евгения Малахина, Николая Матренина, Геннадия Приходько, Андрея Чежина и Александра Китаева.
Эта выставка — тот редкий случай, когда можно пренебречь рекомендацией Иосифа Бродского и совершить ошибку — все-таки выйти на улицу. К слову, фотопортрет упомянутого поэта также представлен на этой выставке.
С малоизученным феноменом можно познакомиться до 27 октября 2024 года.
В другом зале музея к просмотру предлагается
выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты». Алексей Чернышов — современный художник из Удмуртии. Родился в 1965 году в Можге. В 1992 году окончил худграф УдГУ. В 1993 году он был принят в Союз художников России. Многократно принимал участие в международных биеннале в Новосибирске и Красноярске, также его работы были представлены в музеях Галлен-Каллела, Лэнстрэма и Осло.
Всего в экспозицию вошли более 50 работ художника, созданных им за последние 25 лет. Искусствоведы предупреждают, что самобытность работ мастера может вызвать неконтролируемые ассоциации и произвести ошеломляющий эффект. Они предлагают обратить особое внимание на образ Богоматери, выполненный из обожженных в печи консервных банок; экстравагантную работу «Святой Малевич» и трогательное произведение «Начало», расположенное во втором зале экспозиции.
Выставка открыта до 27 октября 2024 года.Дюрер и Кузнецов
В центре «Эрмитаж-Урал» для тех, кто всему предпочитает проверенную временем классику, подготовлена выставка «Альбрехт Дюрер. Гений Северного Возрождения» из собрания Государственного Эрмитажа.
В первом зале представлено репрезентативное собрание резцовых гравюр и ксилографий Дюрера, которые и послужили основой данной экспозиции.
Во второй части выставки представлено более 70 новых (ранее не экспонируемых) работ мастера и его последователей. В том числе там можно увидеть не менее загадочную, чем улыбка Джоконды, гравюру «Меланхолия». Она представлена сразу в двух оттисках — монохромном и в цвете — и находится в разделе «Мастерские гравюры».
Познакомиться с работами гения Северного Возрождения можно до 15 сентября 2024 года.
В другом зале этой площадки проходит ретроспективная выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже». Эта экспозиция, организованная совместно с Фондом содействия сохранению творческого наследия Константина Павловича Кузнецова и собравшая в одном пространстве 85 произведений живописи и графики, охватывает три десятилетия жизни человека с удивительной судьбой.
Сегодня произведения Константина Кузнецова представлены в музеях мирового уровня: Музее Орсе и Музее Карнавале в Париже, Музее изящных искусств Понт-Авена, Музее Эжена Будена в Онфлёре, Музее изящных искусств Кемпера, Художественном музее Гааги, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее.
Выставка работ «последнего рыцаря импрессионизма» открыта до 17 ноября 2024 года.Иные аутсайдеры
В музее наивного искусства продолжает работу выставка «ИНЫЕ. Коллекция аутсайдер-арт Владимира Гаврилова». Здесь представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фотоколлажей российских и западных примитивистов: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович, Розмари Кожи, Тони Конвея.
Экспозиция знакомит с основными направлениями коллекционирования и разделами аутсайдер-арта. Каждый зал представляет один из множества вариантов этого искусства и сопровождается авторским текстом исследователя-коллекционера Владимира Гаврилова.
С экспозицией можно познакомиться до 6 октября 2024 года.