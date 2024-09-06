Наивно, прекрасно, абстрактно…

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) сегодня, 4 сентября, откроется ...