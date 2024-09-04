Пространство для трактовок

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 4 сентября открылась выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты». Всего в экспозицию вошли более 50 работ художника, созданных им за последние 25 лет, среди которых и его визитная карточка — образ Богоматери из обожженных в печи консервных банок и «Святой Малевич».Алексей Чернышов — современный художник из Удмуртии. Родился в 1965 году в Можге. В 1992 году окончил худграф УдГУ. В 1993 году он был принят в Союз художников России. Многократно принимал участие в международных биеннале в Новосибирске и Красноярске, также его работы были представлены в музеях Галлен-Каллела, Лэнстрэма и Осло.Поиск и высвобождение новых смыслов в канонических образах — творческий принцип А. Чернышова. В 1995 году он обрел собственный художественный язык — вместо холста и красок начал использовать мусор и отслужившие свое предметы быта: двери, замки, доски, ржавые гвозди и отбракованный кожевенный материал.«Хочу реальность перевести на язык искусства. Хочется неоднозначности, открытого пространства для трактовок», — говорит художник.Так, смытые пустые иконные доски превращаются в работу «Закрытые врата», а выброшенные книги, старые игрушки и детская обувь становятся частью «Русской метафоры».В первом зале выставочного пространства размещены работы художника под общим названием «Небесное Земное», посвященные библейским образам и мотивам — центральной теме творчества Алексея Чернышова.«Все произведения этого цикла, такие как «Всадник», «Образ изначальный», «Благая Весть», посвящены размышлению автора о природе веры и присутствии божественного начала, разлитого в окружающем мире», — рассказывает искусствовед Алина Хионина.Сам художник говорит, что, например, икона по своей сути — это дверь, через которую человек может пройти от своего внешнего — бытового, повседневного, материального — к своему внутреннему — душе, разуму и чувствам.«Я прочитал метафору буквально — взял для работы «Богородица» дощечки от дверей деревенских сараев, от окон. При совмещении с концепцией иконы как двери между материальным и духовным, сокровенным эти дверные дощечки дали новый смысл — открытие себя внутреннего», — рассказывает Алексей Чернышов.Во втором зале выставки представлена серия работ, посвященных деревенскому быту, центр которого — русская печь. По признанию А. Чернышова, после его переезда в деревню печь стала для него не только источником художественного любопытства, но и главной помощницей — с нее начинается его день. Эти работы объединены под названием «Осязаемая материальность».«В этом зале все — от поднимаемых тем и сюжетов до используемых материалов — связано с деревенской жизнью. Деревня Алексея Чернышова — это своеобразное мифологическое пространство, находящееся вне времени и конкретной геолокации, где печка становится центром вселенной», — пояснила искусствовед Влада Лаптева.По ее словам, особенного внимания в этом зале заслуживает работа «Начало» — картина, созданная в уникальной авторской технике из распашонки дочери художника Маши.Интересно, что для многих работ в качестве основного материала для рисования А. Чернышов использует печную золу и сажу. Они приобрели для него особую значимость, так как в них художник открыл метасмысл: зола символизирует прах, сажа — тьму, а поталь (имитация золота — прим. ред.) — абсолют материальности земного.На выставке можно увидеть семь работ с использованием печных материалов. Среди них «Помпейский триптих» и «Из Книг Моисея».В третьем зале представлена художественная инсталляция под названием «Русская метафора». Это «собирательный образ» из найденных предметов (советских пластиковых кукол, детской типовой обуви и одежды, книжек), дополненный медиаискусством. Видео для инсталляции было создано женой художника Ольгой Чернышовой, музыка — Владимиром Мирошкиным.Ценители творчества художника отмечают, что эта инсталляция отсылает к фильмам режиссера Андрея Тарковского, вобравшим в себя образ русской идеи и создавшии миф о русской культуре в поле европейской цивилизации.По словам Ольги Чернышовой, работы ее мужа самобытны и удивительны настолько, что оказывают ошеломительный эффект.«Алексей — яркий представитель той плеяды людей, которых нидерландский историк и культуролог Йохан Хейзинга назвал homo ludens — человек играющий. Художник, играя со смыслами, создает свой уникальный мир. Вот в это пространство художника мы и приглашаем жителей и гостей Екатеринбурга», — сказала Ольга Чернышова.Выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты» (6+) будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) с 4 сентября по 27 октября 2024 года.