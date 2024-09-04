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Вчера, 16:39

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Небесное Земное»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 сегодня в 18.30 начнется лекция «Небесное Земное». Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«На лекции мы обратимся к библейским сюжетам в творчестве Алексея Чернышова, внимательно рассмотрим символику и художественный язык произведений, цитаты и отсылки к классическим произведениям искусства. Кроме того, также попробуем поставить работы Чернышова в контекст знаменитых произведений современных художников, использующих христианские образы», — говорится в анонсе мероприятия.

Лекцию прочтет научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина.

Напомним, выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты» открылась в корпусе отечественного искусства 4 сентября. В экспозицию вошли более 50 работ художника, среди которых и его визитная карточка — образ Богоматери из обожженных в печи консервных банок и «Святой Малевич».

Выставка будет открыта до 27 октября 2024 года.
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