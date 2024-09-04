В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Небесное Земное»

Материалы по теме

Пространство для трактовок

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. ...

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) сегодня, 4 сентября, откроется ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В четверг, 15 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО ...

В Музее ИЗО сегодня состоится лекция «Приквелы и сиквелы пермских богов»

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Приквелы и сиквелы пермских ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...