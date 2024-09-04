В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 31 августа откроется выставка ...

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 31 августа открывается выставка «Абстракционизм в фотоискусстве»

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня открывается выставка нижнетагильского художника Владимира Зуева «Восхождение над черным»

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня открывается выставка нижнетагильского ...