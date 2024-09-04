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04.09.2024

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) сегодня, 4 сентября, откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты», сообщает пресс-служба ЕМИИ.

«Алексей Чернышов — современный художник из Удмуртии, филигранно владеющий языком метафор и обобщений. Его произведениям свойственны образность, аллегоричность и интеллектуальная игра, они насыщены обилием цитат, отсылающих к классическим сюжетам и знаменитым произведениям искусства», — рассказали в пресс-службе.

В пространстве музея будет представлено более 50 произведений художника, созданных за последние 25 лет.

Выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты» (6+) будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) до 27 октября 2024 года.

Напомним, что 31 августа в ЕМИИ открылась выставка «Абстракционизм в фотоискусстве».
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