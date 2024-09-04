В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня откроется выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 31 августа откроется выставка ...13.03.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня открывается выставка нижнетагильского художника Владимира Зуева «Восхождение над черным»
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня открывается выставка нижнетагильского ...18.05.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО представят коллекцию пермской деревянной скульптуры на выставке «Спасенные боги»
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) откроется выставка «Спасенные боги», посвященная ...17.08.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО завтра открывается выставка «Из жизни «Атомной провинции»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра состоится открытие ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...