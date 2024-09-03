Трансформация взгляда

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото на главной странице предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея изобразительных искусств

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 31 августа открылась выставка «Абстракционизм в фотоискусстве». Этот проект — продолжение ежегодной традиции сотрудничества уральского музея с московским центром визуальной культуры BÉTON.Выставка предлагает познакомиться с феноменом советского андеграунда — экспериментальной и абстрактной арт-фотографией. Многие фотохудожники в советские времена в стремлении освободить фотографию от цензуры уходили в подполье, где проводили эксперименты над фотопленкой, добиваясь интересных визуальных эффектов. Работам таких мастеров из Ленинграда и Свердловска и посвящена выставка.Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин рассказал, что изначально проект, в экспозиции которого представлена 51 работа шести фотографов, родился из идеи объединить в одном пространстве всего лишь двух художников.Один из них хорошо знаком жителям Екатеринбурга (Свердловска) — Б.У. Кашкин, (настоящее имя — Евгений Малахин), который является «дедушкой» свердловского андеграунда. Другой — ленинградский художник Валентин Самарин, фотограф и метафизик, создатель собственного художественного жанра Sanki.«Во время нашей совместной работы с галерей BÉTON стало очевидным, что двумя именами не обойтись: советское подполье сохранило обширное наследие фотографов-экспериментаторов, без работ которых наша экспозиция не была бы полной», — сказал Н. Корытин.Стоит отметить, что галерея BÉTON работает не с изображениями, а исключительно с отпечатками, то есть с аналоговыми арт-объектами: пленками, дагеротипами и прочими оригинальными исходниками.В аннотации к выставке историк фотографии арт-директор Центра визуальной культуры BÉTON. Алексей Логинов отметил, что главное требование, которое учреждение предъявляет к фотографическому отпечатку, — аутентичность.«Мы не занимаемся современной печатью. Только автор может представить фотографию так, как он ее видит», — отмечает А. Логинов.В свою очередь, искусствовед Екатеринбургского музей изобразительного искусства Наталья Пономарева отмечает, что эта аутентичность аналогового фотоотпечатка, которую не сможет подделать никакая нейросеть, особенно выражена в работах ленинградца Валентина Самарина.«Техники, которыми он пользуется: соляризация, сдвиг негатива, ложный барельеф — дают эффект светописи или живописи. Самарин рассказывает, что он никогда не просчитывает растворы и не взвешивает химикаты. Он говорил: «Я всегда даю место случаю», — рассказала Н. Пономарева.Одна из самых известных работ В. Самарина, которую также можно увидеть в рамках выставки, — фотопортрет «Иосиф Бродский в Париже», выполненный методом серебряной печати в 1988 году. По признанию фотографа, поэт, будучи сам сыном известного фотокорреспондента, его фотографии не понимал, но они ему нравились.Отдельного внимания заслуживают, конечно же, работы, genius loci — Старика Б. У. Кашкина, который в поисках новых решений стал варить фотопленку и предвосхитил своими опытами появление так называемой ломографии — жанра, цель которого — запечатлеть на снимках жизнь такой, какая она есть.Еще один небезызвестный представитель культуры аутсайда 1970-х годов — Николай Матренин. Он нашел следующий способ взаимодействия с фотопленкой — разбрызгивал на нее проявитель, а затем покрывал краской и клейкой лентой.Искусствоведы отмечают, что работы Н. Матренина хотя и менее известны в среде абстрактного экспрессионизма, это не умаляет его вклада в экспериментальную фотографию и подпольную культуру в целом. Так, в 1977 году он организовал первую в Ленинграде неофициальную выставку фотографии, поддержав таким образом сложившееся в городе сообщество экспериментаторов.Опыты над пленкой проводили и те, кто получил известность благодаря реалистичным съемкам. Так, в экспозиции представлены две работы фотографа-архивиста Геннадия Приходько («Композиция», 1968; «Близнецы», 1977), чьи документальные снимки иллюстрируют почти все издания, посвященные ленинградскому неофициальному искусству.Эксперименты советских новаторов продолжили молодые авторы. Так, в девяностые годы Александр Китаев, известный своими работами в технике фотограммы (или химографии), создал серию снимков, сделанных без фотоаппарата («Фотограмма», 1995).В те же годы к беспредметной съемке обратился и Андрей Чежин, мастер концептуальной фотографии, художник, скульптор, директор галереи «ФОТОimage» и личного музея современного искусства в Санкт-Петербурге «Музей канцелярской кнопки». Его работы из серии «Абстрактная фотография» также вошли в экспозицию.«BÉTON собрал беспрецедентный фотоматериал доцифровой эпохи. Уникальность этого фотовинтажа в том, что он каким-то чудом сохранился. И задача нашего выставочного пространства — не только экспонировать, но и, возможно, научить людей цифровой эпохи, у каждого из которых в руках телефон со встроенной фотокамерой, ценить авторские отпечатки наравне с живописью», — сказал Никита Корытин.Выставка «Абстракционизм в фотоискусстве» (16+) будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) с 31 августа по 20 октября 2024 года.