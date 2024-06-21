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Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Быть художником

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля в 18.30 начнется второе интерактивное занятие из мини-курса мастерской печати Arts&Crafts, связанное с техникой сухой иглы. Проект посвящен печатной графике, представляющей широкое поле для художественных экспериментов. В рамках занятия заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Даша Черкасова и научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева расскажут участникам об особенностях работы художников, специализирующихся на этой технике.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

На этой же площадке 7 июля в 12.00 специалист отдела просвещения ЕМИИ Дарья Рявкина проведет занятие «Профессии в искусстве».

«В чем заключается особенность профессии художника? Мог ли обычный труд послужить вдохновением? Существуют ли исчезнувшие профессии? Чем отличаются старые профессии от новых? Экспонаты постоянной экспозиции в музее помогут нам найти ответы на эти вопросы», — говорится в анонсе мероприятия.

Во второй части занятия посетителям будет предложено примерить творческую профессию художника на себя.

Открытие имени

В Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» 6 июля в 15.00 пройдет открытая экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже». Масштабная экспозиция, организованная совместно с Фондом содействия сохранению творческого наследия Константина Кузнецова и собравшая в одном пространстве 85 произведений живописи и графики, охватывает три десятилетия жизни человека с поистине удивительной судьбой.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Знакомить посетителей с работами русского импрессиониста будет куратор выставки научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева.

Снова в дорогу

В Музее наива 6 и 7 июля в 13.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Вид с проселочной дороги». В субботу зрителей будет знакомить с экспонатами старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко, а в воскресенье — заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Напомним, что новая выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они представляют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.

В поисках чудес

В этой же локации 7 июля в 15.00 Андрей Бобрихин прочтет лекцию, посвященную работе советских коллекционеров наивного искусства.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

«Коллекционеры наивного искусства в СССР — люди не от мира сего. В стране, где не было аукционов и галерей, где за частную собственность и частную торговлю можно было «присесть» надолго, где худсоветы и выставкомы организовывались под присмотром партии и ее органов, невозможно было даже мечтать о создании частной коллекции искусства. Поэтому любители народного творчества и наивной живописи шли на риск и устраивали квартирные выставки и дружили с сельскими клубами, а порой и получали срок», — говорится в анонсе мероприятия.

Ротация Дюрера

Также в культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась вторая часть выставки «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения. Из собрания Государственного Эрмитажа». Вниманию зрителей представлены более 70 новых работ мастера и его последователей.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471-1528) охватывает почти 100 картин, около 1 тыс. акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций. Уже современники воспринимали его прежде всего как графика. Считается, что Альбрехт Дюрер поднял гравюру на новый уровень, придав ей новую степень художественной свободы.

Мастерство художника, русские в Париже и поиски чудес

Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.
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