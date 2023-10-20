Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.Уже сегодня в 18.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет первое интерактивное занятие, посвященное картонографии. Мини-курс мастерской печати Arts&Crafts посвящен печатной графике, представляющей широкое поле для художественных экспериментов.В рамках занятий заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Даша Черкасова и научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева расскажут участникам о гравюрах, покажут примеры этих видов работ и предложат обсудить их особенности. Кроме этого, посетителей мероприятия познакомят с материалами и инструментами граверов, помогут создать эскиз и напечатать оттиск изображения.Добавим, что в текущем сезоне предусмотрены еще три подобных занятия, посвященных техникам сухой иглы, линогравюры и печати с желатина.А 9 июня в 12.00 здесь же пройдет музейное занятие «Тайны гравюры». Специалист отдела просвещения ЕМИИ Дарья Рявкина расскажет участникам мероприятия о том, что такое гравюра, и как она создается.«Все знают, как выглядит картина или скульптура. Но мало кто знает, что такое гравюра. Если дать ей краткое определение, это — изображение, созданное с помощью печатной формы. Отпечатки можно получить с пластины и каждый такой оттиск на бумаге повторяет все штрихи, тончайшие детали, нанесенные мастером изначально на металлическую или деревянную основу. Гравюра имеет богатую и интересную историю, а также множество нюансов для ее создания», — говорится в анонсе мероприятия.В ходе творческого занятия участникам будет предложено создать собственную гравюру.В Музее наива 8 и 9 июня в 13.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Вид с проселочной дороги». В субботу зрителей будет знакомить с экспонатами старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко, а в воскресенье — заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Напомним, что новая выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они представляют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.Также 9 июня в 13.00 на площадке центра «Эрмитаж-Урал» состоится встреча, посвященная китайскому стилю. Лекцию «Китайский стиль в XIX веке: на волне историзма» прочтет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.«XIX век подарил миру множество новых ярких художественных явлений, известных практически всем. Но одной из главных его особенностей стало обращение к наследию прошлых эпох, возрождение исторических стилей, использование приемов и мотивов предыдущих периодов развития искусства. На этой волне в XIX веке переживает новый взлет популярности и китайский стиль», — говорится в анонсе мероприятия.На встрече слушателям будет предложено обсудить особенности проявления стиля шинуазри в европейском искусстве XIX столетия, выяснить, в чем он повторял классическую версию предыдущего столетия, и узнать, что было нового в очередном витке интереса к Китаю.Завершатся мероприятия этого уикенда лекцией «Наш наивный Пушкин», которую прочтет в Музее наива 9 июня в 15.00 Андрей Бобрихин.Мероприятие приурочено к очередному юбилею А. С. Пушкина. В пространстве выставки «Классики наивного искусства» участники лекции поговорят о том, какое место занимает образ поэта в народной картине мира, и познакомятся с произведениями, посвященными поэту, из музеев и собраний России.Стоит отметить, что в образе поэта наивным художником воплощены сакральные ценности, определяющие его мировоззрение: А. С. Пушкин предстает в многочисленных вариациях портрета олицетворением Творца, сочиняющего стихи, находящегося в состоянии раздумий, путешествующего. Особый пласт составляют работы, в которых поэт изображен «народным героем», находящимся в окружении простых людей или попадающим в разнообразные неожиданные ситуации, связанные с покупками в магазине и на рынке, спасением крестьянки или шествием по горящему полю России.Встречаются в наивном и примитивном искусстве и курьезные воплощения образа поэта, что происходит, когда самодеятельному автору недостает фактуры, визуальных образцов для выразительного воплощения своего замысла.