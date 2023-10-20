УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 13:09

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Уже сегодня в 18.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет первое интерактивное занятие, посвященное картонографии. Мини-курс мастерской печати Arts&Crafts посвящен печатной графике, представляющей широкое поле для художественных экспериментов.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

В рамках занятий заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Даша Черкасова и научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева расскажут участникам о гравюрах, покажут примеры этих видов работ и предложат обсудить их особенности. Кроме этого, посетителей мероприятия познакомят с материалами и инструментами граверов, помогут создать эскиз и напечатать оттиск изображения.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Добавим, что в текущем сезоне предусмотрены еще три подобных занятия, посвященных техникам сухой иглы, линогравюры и печати с желатина.

А 9 июня в 12.00 здесь же пройдет музейное занятие «Тайны гравюры». Специалист отдела просвещения ЕМИИ Дарья Рявкина расскажет участникам мероприятия о том, что такое гравюра, и как она создается.

«Все знают, как выглядит картина или скульптура. Но мало кто знает, что такое гравюра. Если дать ей краткое определение, это — изображение, созданное с помощью печатной формы. Отпечатки можно получить с пластины и каждый такой оттиск на бумаге повторяет все штрихи, тончайшие детали, нанесенные мастером изначально на металлическую или деревянную основу. Гравюра имеет богатую и интересную историю, а также множество нюансов для ее создания», — говорится в анонсе мероприятия.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

В ходе творческого занятия участникам будет предложено создать собственную гравюру.

В Музее наива 8 и 9 июня в 13.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Вид с проселочной дороги». В субботу зрителей будет знакомить с экспонатами старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко, а в воскресенье — заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Напомним, что новая выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они представляют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Также 9 июня в 13.00 на площадке центра «Эрмитаж-Урал» состоится встреча, посвященная китайскому стилю. Лекцию «Китайский стиль в XIX веке: на волне историзма» прочтет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.

«XIX век подарил миру множество новых ярких художественных явлений, известных практически всем. Но одной из главных его особенностей стало обращение к наследию прошлых эпох, возрождение исторических стилей, использование приемов и мотивов предыдущих периодов развития искусства. На этой волне в XIX веке переживает новый взлет популярности и китайский стиль», — говорится в анонсе мероприятия.

На встрече слушателям будет предложено обсудить особенности проявления стиля шинуазри в европейском искусстве XIX столетия, выяснить, в чем он повторял классическую версию предыдущего столетия, и узнать, что было нового в очередном витке интереса к Китаю.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Завершатся мероприятия этого уикенда лекцией «Наш наивный Пушкин», которую прочтет в Музее наива 9 июня в 15.00 Андрей Бобрихин.

Мероприятие приурочено к очередному юбилею А. С. Пушкина. В пространстве выставки «Классики наивного искусства» участники лекции поговорят о том, какое место занимает образ поэта в народной картине мира, и познакомятся с произведениями, посвященными поэту, из музеев и собраний России.

Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Стоит отметить, что в образе поэта наивным художником воплощены сакральные ценности, определяющие его мировоззрение: А. С. Пушкин предстает в многочисленных вариациях портрета олицетворением Творца, сочиняющего стихи, находящегося в состоянии раздумий, путешествующего. Особый пласт составляют работы, в которых поэт изображен «народным героем», находящимся в окружении простых людей или попадающим в разнообразные неожиданные ситуации, связанные с покупками в магазине и на рынке, спасением крестьянки или шествием по горящему полю России.

Встречаются в наивном и примитивном искусстве и курьезные воплощения образа поэта, что происходит, когда самодеятельному автору недостает фактуры, визуальных образцов для выразительного воплощения своего замысла.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...

20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...

19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего
Архив новостей
Июнь 2024 (163)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18