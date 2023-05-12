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В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут лекция и мастер-класс «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей. Мероприятие начнется в 12.00 по адресу улица Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.

В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей

В ходе занятия специалист по просветительской работе Марина Попова проведет для ребят экскурсию по выставке «Нежданное явление», где представлены работы художников, посвященные домашним и диким котам. В творческой части занятия ребятам будет предложено смастерить подвеску-брелок с изображением кота, используя маркеры, карандаши, фигурные дыроколы и шринк-пластик для творчества.
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