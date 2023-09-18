В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет экскурсия, посвященная работам армянских художников, представленным на выставке «Нежданное явление». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу улица Розы Люксембург, 18.



Заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин расскажет слушателям о феномене армянских художников в наивном искусстве.



«Картины Размика Авшаряна, представленные на выставке «Нежданное явление», стали поводом поговорить о наивном искусстве как способе поиска и формулирования художником своей этнической идентичности. Мы уже проводили в музее выставки, на которых художники с помощью своего творчества выражали национальный характер народа и свою принадлежность к нему — «Шалом» Налины Хейфец и «Люди Белого Бога» Эчика Барцева. На этот раз поговорим о красоте и трагичной судьбе армянского народа на примере работ Нины Габриелян, Вагана Сакияна и других авторов, рассмотрим своеобразие выбора сюжетов и цветовой гаммы армянскими художниками», — сообщается в анонсе мероприятия.