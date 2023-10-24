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Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Volvo XC90 в счет оплаты налогового долга в размере 107 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского района арестовали автомобиль Volvo XC90, принадлежащий местному жителю, который накопил долг по налогам в размере 107 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Автовладелец препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам. Автомобиль помещен на спецстоянку до оценки и реализации на торгах», — пояснили в ведомстве.

Вырученные от реализации денежные средства уйдут на оплату налогового долга.
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