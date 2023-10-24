Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Volvo XC90 в счет оплаты налогового долга в размере 107 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в счет погашения долга по транспортному налогу в размере порядка 100 ...01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...17.12.2018 В Белоярском районе судебные приставы арестовали Ford Mondeo за долг по кредитам в 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Судебные приставы арестовали у жителя Белоярского района автомобиль марки Ford Mondeo ...30.10.2018 В Каменске-Уральском приставы арестовали автомобиль Lexus LX570 за долг почти 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Судебные приставы арестовали в Каменске-Уральском автомобиль Lexus LX570, у владельца ...20.09.2018 Судебные приставы арестовали у жительницы Ревды автомобиль BMW X3 за долг по налогам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW X3, принадлежащий жительнице Ревды, которая ...