Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга Volvo XC90 в счет оплаты налогового долга в размере 107 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского района арестовали автомобиль Volvo XC90, принадлежащий местному жителю, который накопил долг по налогам в размере 107 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



«Автовладелец препятствовать исполнительным действиям не стал, добровольно передал иномарку судебным приставам. Автомобиль помещен на спецстоянку до оценки и реализации на торгах», — пояснили в ведомстве.



Вырученные от реализации денежные средства уйдут на оплату налогового долга.