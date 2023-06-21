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Судебные приставы арестовали Ford Focus у екатеринбуржца за долги на сумму свыше 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Екатеринбурге судебные приставы Железнодорожного района арестовали у мужчины автомобиль за уклонение от уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 800 тыс. руб.

Как сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Свердловской области, в отношении должника были возбуждены исполнительные производства, и его уведомили об этом, но в суд он не явился. При этом средств на счетах мужчины не хватало для погашения всей суммы задолженности.

Затем было установлено, что гражданин владеет автомобилем Ford Focus. Во время изъятия авто владелец пытался съехать с эвакуатора. Однако машину арестовали и передали на хранение в специализированную организацию. Если хозяин автомобиля в ближайшее время не погасит задолженность в полном объеме, машину направят на оценку и продажу на торгах в ТУ Росимущества.
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