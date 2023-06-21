Судебные приставы арестовали Ford Focus у екатеринбуржца за долги на сумму свыше 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у местного предпринимателя автомобиль ...06.02.2023 У екатеринбуржца арестовали автомобиль Kia из-за долгов за ЖКУ на сумму более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Октябрьском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали у местного жителя ...08.10.2021 Судебные приставы изъяли у екатеринбуржца грузовой автомобиль Renault Master за долг в 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Renault Master у мужчины, ...08.09.2020 У жителя Невьянска приставы арестовали Ford Focus за долг по кредиту на сумму 220 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Судебные приставы Невьянского районного отделения ГУФССП арестовали автомобиль за долги ...17.12.2018 В Белоярском районе судебные приставы арестовали Ford Mondeo за долг по кредитам в 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Судебные приставы арестовали у жителя Белоярского района автомобиль марки Ford Mondeo ...