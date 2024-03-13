Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге снизилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области по итогам 2023 года выросла ...02.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 14,2%
УрБК, Москва, 02.10.2023. В III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 14,2% по ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...20.01.2017 Продажи подержанных автомобилей Lada в 2016 году снизились на 12%
УрБК, Москва, 20.01.2017. Объем продаж автомобилей Lada с пробегом за 2016 год в России составил 1,493 млн ед., на 12% ...28.01.2013 Автомобили Lada подорожают в среднем на 3%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2013. Рекомендуемые розничные цены на автомобили LADA в среднем повысятся на 3%. Повышение ...