Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге снизилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Екатеринбурге в январе-феврале 2024 года составила 1,3 млн руб. Это на 4% меньше по сравнению ноябрем-декабрем 2023 года, говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».



Наибольший интерес в первые два месяца года пользователи сервиса из уральской столицы проявляли к покупке автомобилей отечественных, корейских, американских и немецких брендов: ВАЗ (LADA), Toyota, Hyundai, Kia и Chevrolet.



Согласно исследованию, средняя цена автомобилей с пробегом бренда ВАЗ (LADA) в начале текущего года выросла на 11% по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года. Подержанные автомобили марки Toyota стали дешевле в среднем на 5,3%, Hyundai — на 5,4%. На 1,2% и 1,4% снизились средние цены на автомобили с пробегом брендов Kia и Chevrolet.



Самыми востребованными моделями в Екатеринбурге на начало этого года стали ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2 110, Daewoo Nexia и ВАЗ (LADA) 2 112.



Стоимость ВАЗ (LADA) 2114 Samara в январе-феврале 2024 года выросла на 6% по сравнению с ноябрем-декабрем предыдущего года. Средняя цена на автомобили бренда ВАЗ (LADA) Priora увеличилась в среднем на 3%, ВАЗ (LADA) 2 110 — на 14%, Daewoo Nexia — на 17,6%, ВАЗ (LADA) 2 112 — на 8%.