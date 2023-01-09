Жители Свердловской области в 2022 году чаще всего покупали автомобили с пробегом среднего класса

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жители Свердловской области в 2022 году чаще всего покупали автомобили с пробегом среднего (С) класса. Общая часть от годовых продаж таких машин составила 29,2%. На втором месте автомобили малого (В) класса (26,5%), на третьем — кроссоверы (SUV) (20,8%), на последнем — большие семейные автомобили (D) (6,5%), говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».



В то же время в России, по данным платформы, за прошедший год доля машин B-класса от общих продаж авто с пробегом составила 25,6%, C-класса — 25,8%, на долю SUV пришлось 21,3%, авто класса D — 7,6%.



Кроме того, за 2022 год среди моделей подержанных машин среднего класса в Свердловской области чаще всего выбирали Ford Focus — 8,7% от общего числа продаж, «ВАЗ» (LADA) 2112 и «ВАЗ» (LADA) 211 — по 6% каждой модели. Средняя цена подобных транспортных средств — порядка 420 тыс. руб.



Из числа авто с пробегом малого класса наибольшим спросом за год пользовался «ВАЗ» (LADA) 2114 Samara (10% от реализации). Эта модель на Среднем Урале оказалась в рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей и заняла первое место по итогам 2022 года. Средняя цена машины составляет около 125 тыс. руб. Вторую и третью строчку списка заняли «ВАЗ» (LADA) Priora (8,3% от реализации) и Hyundai Solaris (7,9%).



Среди популярных моделей машин с пробегом сегмента SUV покупатели отдали предпочтение «ВАЗ» (LADA) 4x4 (Нива) (7,2% продаж в регионе), далее идут Chevrolet Niva (4,8%) и Toyota RAV4 (3,9%). По словам специалистов, средняя стоимость «ВАЗ» (LADA) 4x4 («Нива») с пробегом — в районе 180 тыс. руб.



Также среди подержанных семейных автомашин D-класса больше всего за ушедший год приобретено моделей Mazda 6 (9,4% продаж в области). На втором месте Volkswagen Passat (8,8%), на третьем — BMW 3 серии (7,3%). В среднем на территории Среднего Урала Mazda 6 можно было купить за 750 тыс. руб.