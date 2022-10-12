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В Свердловской области средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2022 году составила 420 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2022 году составила 420 тыс. руб. В среднем по России — 450 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей с пробегом различной стоимости: до 1,5 млн руб., от 1,5 млн до 3 млн руб., свыше 3 млн руб.

Так, на Среднем Урале в рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам 2022 года занял «ВАЗ» (LADA) 2114 Samara. В сегменте с ценой от 1,5 до 3 млн руб. наиболее продаваемой оказалась модель Toyota Camry.

В свою очередь, первое место в рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом со средней ценой от 3 млн руб. в регионе заняла Toyota Land Cruiser Prado.

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