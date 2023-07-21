Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 14,2%

В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...11.04.2023 На Среднем Урале продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 44%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Свердловской области продажи трехлетних премиум-автомобилей в I квартале 2023 года ...09.01.2023 В Свердловской области средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2022 году составила 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области средняя стоимость автомобиля с пробегом в 2022 году составила ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...