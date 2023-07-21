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Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 14,2%

УрБК, Москва, 02.10.2023. В III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Кроме того, средняя цена автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39,1% год к году и достигла 640 тыс. руб.

По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, от квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают увеличиваться. При этом самый заметный рост отмечен в ценовых сегментах от 1,5 до 3 млн руб. и от 3 млн руб. — плюс 81,8% и 80,6% соответственно.

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом со средней ценой от 3 млн руб. по итогам III квартала этого года возглавила Toyota Camry (доля в продажах — 3,5%, цена — 3,5 млн руб.). Вторую строчку разделили Toyota Land Cruiser (3%, 4,4 млн руб.) и BMW X5 (3%, 6,8 млн руб.). На третьем месте оказалась Toyota Land Cruiser Prado (2,5%, 4,4 млн руб.).

В свою очередь, в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. самыми продаваемыми моделями автомобилей с пробегом стали Toyota Camry (3,8%, 2,2 млн руб.), Kia Sportage (2,7%, 2,1 млн руб.) и Hyundai Creta (2,6%, 1,9 млн руб.).

Что касается бюджетных моделей, в этом рейтинге первое место по итогам III квартала занял ВАЗ (LADA) Priora (3,8%, 430 тыс. руб.), второе — ВАЗ (LADA) Granta (3,3%, 300 тыс. руб.), третье — ВАЗ (LADA) 2114 Samara (2,8%, 540 тыс. руб.).
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