В Екатеринбурге арестован автомобиль Dodge Caliber в счет погашения 200 тыс. рублей долга по алиментам

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover Sport, владелец ...10.04.2024 У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль BMW Х5 в счет оплаты 119 штрафов перед ГИБДД
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW Х5, владелец которого ...22.01.2024 У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Mercedes за долг в 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины, накопившего долги в ...17.01.2024 В Екатеринбурге приставы арестовали Toyota Celica за долг владельца по налогам на сумму 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено шесть ...04.03.2019 В Екатеринбурге у должника по алиментам судебные приставы арестовали автомобиль ВМW
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2019. В Екатеринбурге судебным приставом-исполнителем у должника по алиментам арестован ...