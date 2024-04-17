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Вчера, 17:03

В Екатеринбурге арестован автомобиль Dodge Caliber в счет погашения 200 тыс. рублей долга по алиментам

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль местного жителя, который накопил долг по алиментам на сумму более 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

После того как должник уклонился от добровольной явки на прием к судебному приставу, в рамках исполнительного производства был объявлен в розыск и арестован принадлежащий ему автомобиль марки Dodge Caliber.

Если в ближайшее время долг по алиментам не будет закрыт, автотранспортное средство будет направлено на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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