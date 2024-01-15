Суд взыскал с «Северщебпрома» 1,2 млн рублей компенсации за травму работника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Ивдельский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с ООО «Северщебпром» 1,2 млн руб. в пользу травмированного на производстве сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ЧП произошло в феврале 2023 года во время проведения диагностики неисправного погрузчика. Металлический ковш упал на правую стопу пострадавшего, размозжив ее.



«Причиной несчастного случая на производстве явилось нарушение работодателем правил охраны труда, в том числе непроведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, допуск работника без проведения медицинского осмотра, необеспечение средствами индивидуальной защиты, непроведение специальной оценки условий труда», — говорится в сообщении.



Надзорное ведомство подало иск в суд о взыскании с ООО «Северщебпром» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истца.