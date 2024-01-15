Суд взыскал с «Северщебпрома» 1,2 млн рублей компенсации за травму работника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Серовский районный суд принял сторону прокуратуры и взыскал с Надеждинского ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...25.01.2019 В Североуральске с предпринимателя взыскали 200 тыс. рублей в пользу получившего травму работника
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. Североуральский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя 200 тыс. руб. ...20.03.2018 Работник предприятия УГМК в Ревде взыскал с работодателя 270 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. Работник ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (входит в УГМК) через суд взыскал с ...14.10.2010 Тюменский суд взыскал с ООО «Производственная фирма «Ирбис» 400 тыс. рублей в счет компенсации травмированному работнику
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2010. 13 октября текущего года Ленинский районный суд г. Тюмени удовлетворил иск прокуратуры ...