В Каменске-Уральском суд взыскал с Синарского трубного завода в пользу пострадавшего на производстве работника 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Каменске-Уральском суд взыскал с АО «Синарский трубный завод» в пользу работника, пострадавшего при производстве строповки пакетов бурильных труб, компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что причиной производственной травмы (переломы ногтевых и средних фаланг правой кисти) стало нарушение работодателем правил охраны труда.



С учетом позиции прокурора, давшего заключение о необходимости удовлетворения исковых требований пострадавшего, Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с предприятия в пользу работника 600 тыс. руб. морального ущерба.



Судебный акт не вступил в законную силу.