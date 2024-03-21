В Каменске-Уральском суд взыскал с Синарского трубного завода в пользу пострадавшего на производстве работника 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Ивдельский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с ООО ...04.12.2019 В Каменске-Уральском суд взыскал с предприятия «РУСАЛа» компенсацию морального вреда для бывшего рабочего
УрБК, Каменск-Уральский, 04.12.2019. Прокуратура Каменска-Уральского проверила исполнение требований трудового ...25.01.2019 В Североуральске с предпринимателя взыскали 200 тыс. рублей в пользу получившего травму работника
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. Североуральский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя 200 тыс. руб. ...01.06.2012 Суд взыскал с ООО «Уралстроймонтаж» 500 тыс. рублей в пользу травмированного работника
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2012. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга удовлетворены исковые требования ...06.10.2009 Суд обязал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» выплатить бывшему работнику предприятия компенсацию морального вреда в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2009. Вступило в законную силу решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, которым ...